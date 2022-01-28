Лікар пояснила українцям, як посилити імунітет і захиститися від COVID-19 під час пандемії
В Україні до "червоної зони" карантину ризикують потрапити ще 7 областей через зростання випадків COVID-19, і в МОЗ звертають увагу на низький рівень вакцинації в цих регіонах-кандидатах. Громадянам також дали поради, як можна під час епідемії зміцнити імунітет і захиститися від інфекції.
Про це 28 січня йдеться в повідомленні "Коронавірус інфо" в Telegram-каналі.
Корисними рекомендаціями поділилася лікар-імунолог КНП "Прикарпатський клінічний онкоцентр" Галина Курилів.
Кандидат медичних наук, доцент Івано-Франківського національного медичного університету звернула увагу на важливість щеплень від COVID-19, і в разі необхідності - отримання додаткової, бустерної дози.
Як захиститися від коронавірусу
- Отримайте повний курс щеплення і бустерну дозу. Якщо імунітет ослаблений через важкі захворювання, рекомендується додаткова доза.
- Не забувайте про носіння масок або респіраторів
- Ретельно мийте руки та користуйтеся антисептиками.
- Обов'язково дотримуйтеся соціальної дистанції та уникайте скупчення людей, зважаючи на особливості штаму "Омікрон", що відрізняється високою заразністю.
Що підсилює імунітет
- Вітамін D.
- Препарати цинку.
- Вітамін С.
- Загартовування.
- Прогулянки на відкритому повітрі.
- Фізичні вправи.
- Уникнення стресів.
Лікар-імунолог також звернула особливу увагу на важливість консультації з сімейним лікарем перед прийомом будь-яких вітамінів і препаратів.
Нагадаємо також, перед цим МОЗ України дав алгоритм дій при отриманні позитивного тесту на COVID-19.