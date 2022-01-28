Лікар пояснила українцям, як посилити імунітет і захиститися від COVID-19 під час пандемії

В Україні до "червоної зони" карантину ризикують потрапити ще 7 областей через зростання випадків COVID-19, і в МОЗ звертають увагу на низький рівень вакцинації в цих регіонах-кандидатах. Громадянам також дали поради, як можна під час епідемії зміцнити імунітет і захиститися від інфекції.

Про це 28 січня йдеться в повідомленні "Коронавірус інфо" в Telegram-каналі.

Корисними рекомендаціями поділилася лікар-імунолог КНП "Прикарпатський клінічний онкоцентр" Галина Курилів. Кандидат медичних наук, доцент Івано-Франківського національного медичного університету звернула увагу на важливість щеплень від COVID-19, і в разі необхідності - отримання додаткової, бустерної дози. Як захиститися від коронавірусу Отримайте повний курс щеплення і бустерну дозу. Якщо імунітет ослаблений через важкі захворювання, рекомендується додаткова доза.

Не забувайте про носіння масок або респіраторів

Ретельно мийте руки та користуйтеся антисептиками.

Обов'язково дотримуйтеся соціальної дистанції та уникайте скупчення людей, зважаючи на особливості штаму "Омікрон", що відрізняється високою заразністю. Що підсилює імунітет Вітамін D.

Препарати цинку.

Вітамін С.

Загартовування.

Прогулянки на відкритому повітрі.

Фізичні вправи.

Уникнення стресів. Лікар-імунолог також звернула особливу увагу на важливість консультації з сімейним лікарем перед прийомом будь-яких вітамінів і препаратів.