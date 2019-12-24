Лікар назвала доступний засіб, який рятує від раку

Рак грудей і іншу онкологію можна попередити доступним усім продуктом
Рак грудей, а також інші види онкологічних захворювань, можна попередити, регулярно вживаючи в їжу насіння льону і продукти, виготовлені з нього. Про чарівні властивості насіння розповіла лікар-дієтолог Оксана Скиталінська на своїй Facebook-сторінці.
Експерт пояснила, що в цьому допомагають активні компоненти насіння льону: альфа-ліноленова кислота (АЛК), лігнін і харчові волокна (суміш розчинної та нерозчинної клітковини).
Дієтолог рекомендує із всього переліку продукції з льону, представленого в супермаркетах (цільні зерна, борошно, висівки, олія), вибирати саме зерна.
Оксана Скиталінська зазначила, що рак грудей - не єдиний вид злоякісних пухлин, чутливих до впливу лляного насіння або його компонентів.
"Рак передміхурової залози, легенів, товстої кишки, яєчників, ендометрія, гепатоцелюлярна карцинома, рак шийки матки також чутливі до насіння льону", - стверджує лікар.
Крім того, насіння льону покращує пам'ять, якість життя під час менопаузи, благотворно впливає на стан шкіри, а також зменшує запалення в органах ШКТ.
Дієтолог радить подрібнити сухе насіння і зберігати у темному холодному місці в щільно закритій банці, або намочити, а потім подрібнити в блендері. Приймати від 1 до 2 столових ложок в день (дві при зазначених вище порушеннях здоров'я).