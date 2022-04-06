Лікар назвала сорт часнику, який набагато корисніше звичайного: справжні ліки

Йдеться про так званий часник "Соло", який ще називають китайським часником. На смак він як звичайний часник, але має всього один круглий великий зубчик діаметром від 2 до 4 см. Зверху соло-часник покритий лушпинням з фіолетовими прожилками.

В чому його цінність

Лікар каже, що лікувальна цінність цього часнику набагато вище, ніж у звичайного, і він відомий як "пеніцилін, вирощений в землі".

Соло-часник- відмінне джерело алліцину, якого містить набагато більше, ніж звичайний часник.

Аліцин - природний антибіотик

Все більше і більше наукових досліджень доводять, що аліцин має дуже сильну бактерицидну і протизапальну здатність, і його ефективність навіть краще, ніж у пеніциліну.

Алліцин володіє різним ступенем інгібуючої або вбивчої дії на різні бактерії, віруси, грибки і пухлини.

Крім того, часник багатий простагландинами, які є захисниками серцево-судинної системи і судин головного мозку.

Простагландини можуть розширювати кровоносні судини, прискорювати кровообіг, зменшувати агрегацію тромбоцитів і зменшувати утворення тромбів.