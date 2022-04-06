Лікар назвала сорт часнику, який набагато корисніше звичайного: справжні ліки

Користь часнику незаперечна, але є різновид овоча, який за своїми властивостями може вважатися справжніми ліками.

Йдеться про так званий часник "Соло", який ще називають китайським часником. На смак він як звичайний часник, але має всього один круглий великий зубчик діаметром від 2 до 4 см. Зверху соло-часник покритий лушпинням з фіолетовими прожилками.

В чому його цінність

Лікар каже, що лікувальна цінність цього часнику набагато вище, ніж у звичайного, і він відомий як "пеніцилін, вирощений в землі".

Соло-часник- відмінне джерело алліцину, якого містить набагато більше, ніж звичайний часник.

Аліцин - природний антибіотик

Все більше і більше наукових досліджень доводять, що аліцин має дуже сильну бактерицидну і протизапальну здатність, і його ефективність навіть краще, ніж у пеніциліну.

Алліцин володіє різним ступенем інгібуючої або вбивчої дії на різні бактерії, віруси, грибки і пухлини.

Крім того, часник багатий простагландинами, які є захисниками серцево-судинної системи і судин головного мозку.

Простагландини можуть розширювати кровоносні судини, прискорювати кровообіг, зменшувати агрегацію тромбоцитів і зменшувати утворення тромбів.