Врач назвала сорт чеснока, который намного полезнее обычного: настоящее лекарство

Польза чеснока неоспорима, но есть разновидность овоща, который по своим свойствам может считаться настоящим лекарством.

Речь идет о так называемом чесноке "Соло", который еще называют китайским чесноком. На вкус он как обычный чеснок, но имеет всего один круглый большой зубчик диаметром от 2 до 4 см. Сверху соло-чеснок покрыт шелухой с фиолетовыми прожилками.

В чем его ценность

Врач говорит, что лечебная ценность этого чеснока намного выше, чем у обычного, и он известен как "пенициллин, выращенный в земле".

Соло-чеснок - отличный источник аллицина, которого содержит гораздо больше, чем обычный чеснок.

Аллицин - природный антибиотик

Все больше и больше научных исследований доказывают, что аллицин обладает очень сильной бактерицидной и противовоспалительной способностью, и его эффективность даже лучше, чем у пенициллина.

Аллицин обладает разной степенью ингибирующего или убивающего действия на различные бактерии, вирусы, грибки и опухоли.

Кроме того соло-чеснок богат простагландинами, которые являются защитниками сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга.

Простагландины могут расширять кровеносные сосуды, ускорять кровообращение, уменьшать агрегацию тромбоцитов и уменьшать образование тромбов.