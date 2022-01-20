Лікар назвала продукти, що знижують ризик інфаркту

Інфаркт - це дуже поширена причина смерті серед людей. Але йому можна протистояти, якщо вживати в їжу деякі продукти.

Вітамін С

"Серцево-судинні захворювання лідирують у трійці головних причин смертності у світі. Тому вкрай важливо займатися підтриманням здоров'я судин, контролем артеріального тиску і стежити за рівнем холестерину. Задля зміцнення стінок судин допоможе вітамін С, який найбільше міститься в шипшині, квашеній капусті, чорній смородині і ківі", - дала пораду лікар.

Омега-3

Не забувайте про жирну рибу, в ній багато Омега-3 кислот.

"Також здоров'я судин підтримують Омега - 3 жирні кислоти. Вживайте не рідше трьох разів на тиждень червону рибу дикого вилову, а також насіння льону і кедрові горіхи. Колаген в кісткових бульйонах є структурним елементом стінок судин. Часто слабкість судинної системи пов'язана з його нестачею. Магній в горіхах і насінні підтримує нормальний рівень артеріального тиску, бо здатний знижувати стресове навантаження", - повідомила медик.

Лера Лавскі рекомендує для зниження високого рівня холестерину, який впливає безпосередньо на здоров'я серцево-судинної системи, вживати щодня сирі цибулю і часник.

"А також вітаміни групи В, які містяться в бобових, субпродуктах і хлібі грубого помелу", - резюмувала фахівець.