Врач назвала продукты, снижающие риск инфаркта

Инфаркт - это очень распространенная причина смерти среди людей. Но ему можно противостоять, если употреблять в пищу некоторые продукты.

Витамин С

"Сердечно-сосудистые заболевания лидируют в тройке главных причин смертности в мире. Поэтому крайне важно заниматься поддержанием здоровья сосудов, контролем артериального давления и следить за уровнем холестерина. Для укрепления стенок сосудов поможет витамин С, который более всего содержится в шиповнике, квашеной капусте, черной смородине и киви", - дала совет врач.

Омега-3

Не забывайте о жирной рыбе, в ней много Омега-3 кислот.

"Также здоровье сосудов поддерживают Омега-3 жирные кислоты. Употребляйте не реже трех раз в неделю красную рыбу дикого отлова, а также семена льна и кедровые орехи. Коллаген в костных бульонах является структурным элементом стенок сосудов. Часто слабость сосудистой системы связана с его нехваткой. Магний в орехах и семенах поддерживает нормальный уровень артериального давления, так как способен снижать стрессовую нагрузку", - сообщила медик.

Лера Лавски рекомендует для снижения высокого уровня холестерина, который влияет напрямую на здоровье сердечно-сосудистой системы, употреблять ежедневно сырые лук и чеснок.

"А также витамины группы В, которые содержатся в бобовых, субпродуктах и хлебе грубого помола", - заключила специалист.