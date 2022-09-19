Лікар назвала перелік непотрібних обстежень: ніякого результату вони не дадуть

Так, лікар назвала перелік даремних обстежень, на які людина тільки витратить гроші та час, але результату не отримає.

Аналіз калу на дисбактеріоз

За словами педіатра, мікрофлора кишківника впливає на здоров'я людини. Однак, такий аналіз не допоможе зрозуміти про істинний стан мікрофлори.

"Істинна мікрофлора знаходиться пристінково, а в горщик потрапляє вміст просвіту кишківника", - написала Шпит.

Посів грудного молока на стерильність

Лікар зазначила, що грудне молоко не є стерильним, тому такий аналіз даремний.

Аналіз крові IgG до кишкових гельмінтів

Імуноглобуліни G не дають інформації про наявність гельмінта у цей момент в організмі, а може свідчити лише, що колись організм стикався зі збудником.

До того ж IgG можуть зберігатися в крові роками. Фахівець зазначила, що у усьому світі аналіз на IgG до кишкових гельмінтів застосовують лише для епідеміологічного контролю.

Генетичний аналіз на непереносимість лактози

Результат цього аналізу може дати людині можливість зрозуміти, чи розвинеться непереносимість лактози у дорослому віці.

Аналіз на IgG та IgG4 на харчові продукти

Педіатр каже, що це дослідження належить до числа недостовірних аналізів.

Визначення загального Ig E для з'ясування алергії

Цей метод не є достовірним, каже фахівець, оскільки при наявності низьких показників IgE, може бути наявна серйозна алергічна реакція.

Аналізи на визначення герпес інфекцій, кору, краснухи, паротиту при наявності проявів хвороби

Марія Шпит каже, що ці діагнози виставляються клінічно.

Повторне визначення IgG до всіх герпес інфекцій, якщо раніше вже був отриманий позитивний результат

Антитіла ніколи не зникають, просто можливе коливання титрів.

Дослідження антитіл IgG до будь-яких інфекцій у новонароджених малюків

Педіатр каже, що в крові циркулюють материнські антитіла, які неможливо відрізнити від антитіл малюка.

⠀

Аналізи перед вакцинацією

Захворювання, при яких протипоказана вакцинація, не виявляються за допомогою загальноклінічних аналізів і мають певні клінічні прояви.

⠀

Імунограма

Такий аналіз не варто робити просто тому, що дитина (яка активно відвідує дитячий колектив) має часті вірусні інфекції.

Діагностика організму по каплі крові

Експерт каже, що такий аналіз немає ніякого результату.

"Тут без коментарів, не ведіться на обман різних компаній", - написала вона.