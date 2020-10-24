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Лікар назвала небезпеку прийому жарознижуючих: виробники про це не розповідають

Автор: Анна Кисельова

Медик розповіла, що найбільш нешкідливим наслідком вживання жарознижуючих засобів є втрата нюху

Жарознижуючі саше комплексної дії повинні допомогти людині в короткі терміни збити температуру й усунути на час супутні симптоми респіраторного захворювання. Лікарські "чаї" можуть не тільки допомогти, але й нашкодити. Лікар загальної практики Лариса Олексіївна розповіла про небезпеку частого прийому жарознижуючих засобів.

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На тлі пандемії коронавіруса багато людей стали приймати жарознижуючі при наявності симптомів і просто, щоб "перестрахуватися", наприклад, перед посадкою в літак або проходженням іншого виду контролю. Однак, разом з тим, таким чином людина піддає себе серйозному ризику. Препарати, що знижують температуру тіла, завдають серйозної шкоди організму. Вони викликають порушення роботи печінки та негативно діють на шлунково-кишковий тракт, особливо на стінки шлунка. Про це пише UkrHealth.

Якщо часто вживати жарознижувальні, то вони роз'їдають стінки шлунку та викликають виразково-некротичні процеси, що може закінчитися і кровотечею, зазначає Лариса Алексєєва.

Лікарі рекомендують людям, які відчули нездужання, залишатися вдома, через те, що вони становлять небезпеку не тільки для оточуючих, але й шкодять собі. І без того ослаблений імунітет піддається атаці інших вірусів і тоді стан сильно погіршується.

Нагадаємо, що раніше лікар-інфекціоніст розповів, що буде в Україні з коронавірусом після виборів 25 жовтня.

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