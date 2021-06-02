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Лікар назвав найголовнішу небезпеку веснянок

Автор: Людмила Жукова

Пігментні плями на зразок веснянок можуть бути дуже небезпечні для здоров'я.

Про це виданню "Супутник" розповіла онкодерматолог Наталія Гайдаш.

Зазвичай веснянки з'являються у людей першого і другого фототипів, що відрізняються світлою шкірою, волоссям і очима.

Веснянки характерні для людей до 25 років, вони з'являються навесні в основному на обличчі і плечах і зникають восени.

А сонячне лентіго, яке також являє собою пігментацію, що виникає через ультрафіолет, але у більш дорослих людей, може триматися тривалий час. Причому веснянки можуть переходити в лентіго.

"У людей, які схильні до веснянок, ризик опіку шкіри з переходом в сонячне лентиго досить великий. Якщо людина обгоріла на сонці і з'явилися пігментні плями, це точно вже будуть не веснянки, а лентіго, тобто наслідок сонячного опіку. Чим менше пігментні плями, тим "веснянкуваті", чим більше, тим менше шанс, що це веснянки. Також веснянки світліші, якщо колір починає насичуватися, дивимося в бік лентіго", - розповіла Наталія Гайдаш.

Спеціаліст вважає, що в більшості випадків сонячне лентіго не потрібно якось лікувати, а ось контролювати - слід.

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