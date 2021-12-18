Лікар назвала натуральні засоби від болю в горлі: ефективна заміна дорогим лікам

Біль в горлі є частою ознакою початку запального процесу, і сигналізує організму про необхідність швидше реагувати на початок проблем зі здоров'ям. Лікар-оториноларинголог Наталія Бистрова назвала натуральні продукти, які можуть допомогти досить швидко усунути симптоми і вилікувати запалення слизової.

Спеціаліст зазначила, що такий дискомфорт здатний виражатися в сильному, різкому, стріляючому болю або помірному печінні при ковтанні або розмові.

Та який би характер характеру болю б не був - терпіти його не слід, а важливо якомога швидше вжити заходів з лікування, в іншому випадку процес може ускладнитися, додала лікар.

Бистрова назвала п'ять натуральних продуктів, що завжди під рукою, і які для вирішення проблеми з горлом можуть стати кращою заміною лікам.