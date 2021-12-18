Врач назвала натуральные средства от боли в горле: эффективная замена дорогим лекарствам

Боль в горле является частым признаком начала воспалительного процесса, и сигнализирует организму о необходимости быстрее реагировать на начало проблем со здоровьем. Врач-оториноларинголог Наталия Быстрова назвала натуральные продукты, которые могут помочь довольно быстро устранить симптомы и вылечить воспаление слизистой.

Специалист отметила, что такой дискомфорт способен выражаться в сильной, резкой, стреляющей боли или умеренном жжении при глотании либо разговоре.

Но какой бы характер характера боли ни был - терпеть его не стоит, а важно как можно быстрее принять меры по лечению, в противном случае процесс может осложниться, добавила врач.

Быстрова назвала пять натуральных продуктов, что всегда под рукой, и которые для решения проблемы с горлом могут сталь лучшей заменой лекарствам.