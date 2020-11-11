Лікар назвав місця, де найчастіше українці заражаються коронавірусом

Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Експерт розповів, в яких місцях можна заразиться COVID-19

Українці найчастіше заражаються коронавірусною інфекцією в місцях, де збирається багато людей. При цьому підчепити COVID-19 на вулиці мало ймовірно.

Про це розповів завідувач Чортківського міськміжрайонного відділу ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України" Микола Михайлюк виданню "Липа".

Він зазначив, що найбільша небезпека чекає українців в місцях великих скупчень людей і замкнутих просторах. На його думку, найбільшу загрозу представляють різні великі застілля.

Адже коли на святах в закритому приміщенні збирається безліч людей, то вони не дотримуються маскового режиму. Також вже бували випадки, коли після таких святкувань відбувалися спалахи захворювань COVID-19.

Лікар також зазначив, що якщо ви не можете перенести подібні заходи, то намагайтеся їх відзначати в вузькому колі.

Також медик розповів, що громадський транспорт є теж загрозою, якщо в ньому не дотримуються правил безпеки. Приміром, останнім часом їздить переповнений транспорт, в якому знаходяться пасажири без масок.

"Саме при таких умовах значно збільшується ризик захворіти, тому що люди знаходяться в закритому приміщенні на невеликій відстані один від одного", - зазначив медик.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська повідомила, що пацієнти стали інакше переносити коронавірус.

Раніше лікар попередила, що українці можуть заразитися COVID-19 повторно, але це буде інший штам вірусу.