Врач назвал места, где чаще всего украинцы заражаются коронавирусом

Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Эксперт рассказал, в каких местах можно заразится COVID-19

Украинцы чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией в местах, где собирается много людей. При этом подцепить COVID-19 на улице мало вероятно.

Об этом рассказал заведующий Чертковского гормежрайонного отдела ГУ "Тернопольский областной лабораторный центр МЗ Украины" Николай Михайлюк изданию "Липа".

Он отметил, что самая большая опасность ждет украинцев в местах больших скоплений людей и замкнутых пространствах. По его мнению, наибольшую угрозу представляют различные большие застолья.

Ведь когда на праздниках в закрытом помещении собирается множество людей, то они не придерживаются масочного режима. Также уже бывали случаи, когда после таких празднований происходили вспышки заболеваний COVID-19.

Врач также отметил, что если вы не можете перенести подобные мероприятия, то старайтесь их отмечать в более узком кругу.

Также медик рассказал, что общественный транспорт является тоже угрозой, если в нем не придерживаются правил безопасности. К примеру, в последнее время ездит переполненный транспорт, в котором находятся пассажиры без масок.

"Именно при таких условиях намного увеличивается риск заболеть, потому что люди находятся в закрытом помещении на небольшом расстоянии друг от друга", - отметил медик.

Напомним, врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что пациенты стали иначе переносить коронавирус.

Ранее врач предупредила, что украинцы могут заразиться COVID-19 повторно, но это будет другой штамм вируса.