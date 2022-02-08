Цей фрукт потрібно їсти кожного дня: знижує рівень холестерину та запобігає утворенню раку

За словами фахівця, ківі потрібно їсти кожного дня по 2-3 плоди для здоров'я серцево-судинної системи й органів травлення.

Чому ківі потрібно їсти кожного дня

Ківі містить велику кількість вітаміну С (більше, ніж в апельсинах), міді, калію, антиоксидантів, вітаміну Е і вітаміну К. Їсти його можна повністю, але зазвичай шкірку не вживають через її характерну текстуру.

Цей фрукт має низьку калорійність – всього 61 калорія на 100 грамів сирого плоду.

Також це ідеальний продукт, якщо ви бажаєте схуднути, адже він містить багато води й відіграє важливу роль у метаболізмі жирів, регулює рівень холестерину та цукру в крові.

Користь ківі (pixabay)

До того ж ківі контролює тиск та запобігає згортанню крові. При цьому 2-3 плоди ківі на день можуть замінити таблетку аспірину, яку рекомендують вживати для профілактики серцево-судинних захворювань.

Лікар каже, що ківі може допомогти контролювати симптоми астми. У людей, які регулярно вживають цей фрукт покращується робота легенів.

Зазначається, що велика кількість харчових волокон у ківі роблять цей фрукт корисним для покращення травлення. Також плоди ківі містять ферменти, що допомагають ефективно розщеплювати білки в кишківнику.

Користь ківі (pixabay)

Окрім того, фрукт містить антиоксиданти, що зменшують окислювальний стрес (процес, який може призвести до пошкодження ДНК). Вчені вважають, що регулярне вживання ківі може запобігти розвитку раку товстої кишки.