Лікар з Києва розповів правду про масковий режим: лише показуха і пропуск в магазин

Київський інфекціоніст Євген Дубровський розкритикував масковий режим в Україні і пояснив, чому він так вважає. За словами медика, що працює у лікарні №4, багато разів використана маска не дає ніякого захисту, а навпаки. Доктор пояснив, що така маска приносить шкоду, а не користь. Свою позицію медик висловив на сторінці в Facebook.

"Невже хтось серйозно вважає, що брудна, пом'ята, вже сотні разів використана маска це — надійний захист? У кишені штанів лежить зім'ята в комок пов'язка, яка стикається з внутрішньою і зовнішньою поверхнею десятки разів на день і потім одягається на обличчя. Я більш ніж впевнений, що в такому вигляді і з такими правилами використання шкоди від масок набагато більше, ніж навіть потенційної користі", - написав лікар.

Річ у тому, що на масці в результаті багаторазового використання за день накопичується величезна кількість патогенів і токсинів. Не варто забувати про ефект перегрівання і гіпоксію, яка особливо небезпечна для літніх людей.

"Медична маска в такому вигляді, як ми її використовуємо, це вже давним-давно не засіб захисту, а всього лише квиток на автобус, проїзний в метро або пропуск в магазин. Тим більше, всі ці тканинні пов'язки на обличчі – про який захист мова?" - дивується медик.

Дубровський вважає, для того , щоб людина постійно міняла маску - її ціна повинна бути доступною, а не 10 гривень за штуку. Тоді б українці змінювали її кожні дві години, як і годиться.

"Все, що ми спостерігаємо зараз – лише зовнішня показуха. Реальна картина використання масок не має ніякого відношення до протиепідемічних заходів. На жаль", - резюмував лікар.

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