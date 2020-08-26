Лікарка з Чернівців повторно заразилася COVID-19 і назвала нові симптоми: інфікувалася через очі

Лікар з Чернівців Аліса Грищенкова повторно заразилася COVID-19. Так, перший випадок коронавірусу у жінки виявили в квітні. Після місячного лікування ПЛР-тести показали негативний результат. Але через деякий час Аліса знову відчула симптоми хвороби. Більш того, медик каже, що зараз з'явилися нові симптоми, які відрізняються від попередніх.

Як розповіла жінка у коментарі ТСН.uа, при першому захворюванні COVID-19 у неї були сухий кашель, ломота в тілі, особливо в суглобах, сильна слабкість, зникли нюх і смак і підвищилася температура, сильно боліли голова і очі. І все це проявилося буквально за один день.

На щастя, їй вдалося перемогти коронавірус. Але 20 серпня Грищенкова зробила ПЛР-тест, який виявився... позитивним.

"Близько тижня тому я відчула дуже сильну слабкість, на наступний день сильно боліла голова і очі, було сильне печіння в очах, сльозотеча. Цього не було при першому захворюванні COVID-19, і майже відразу зник нюх. Більше того, стало важко дихати носом. Майнула думка: невже знову COVID-19? На вечір піднялась температура, почалася ломота в тілі", - каже лікар.

На сьогоднішній день у жінки все ще підвищена температура, слабкість, вона не відчуває запаху і смаку, болить голова і дуже печуть очі.

"Кашель цього разу слабкіший, ніж минулого, але загальний стан не кращий", - розповіла про самопочуття Аліса.

Аліса Грищенкова повторно заразилася коронавірусом (фото: facebook.com/super.alissa)

Чернівецькі лікарі-колеги Грищенкової думають, що Аліса могла підчепити COVID-19 через очі, так як постійно носить маску та рукавички, а ось захисні окуляри - ні.

На жаль, сьогодні є тільки один спосіб вивчити можливі причини повторного зараження коронавірусом - це детальне дослідження нуклеотидів. Але справа в тому, що подібна процедура в Україні ще не розроблена. Лише нещодавно такий аналіз вперше був проведений гонконгськими фахівцями.

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