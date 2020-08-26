Врач из Черновцов повторно заразилась COVID-19 и назвала новые симптомы: инфицировалась через глаза

Врач из Черновцов Алиса Грищенкова повторно заразилась COVID-19. Так, первый случай коронавируса у женщины обнаружили в апреле. После месячного лечения ПЦР-тесты показали отрицательный результат. Но через некоторое время Алиса снова почувствовала симптомы болезни. Более того, медик говорит, что сейчас проявились новые симптомы, отличающиеся от предыдущих.

Как рассказала женщина в комментарии ТСН.ua, при первом заболевании COVID-19 у нее были сухой кашель, ломота в теле, особенно в суставах, сильная слабость, исчезли обоняние и вкус и повысилась температура, сильно болели голова и глаза. И все это проявилось буквально за один день.

К счастью, ей удалось победить коронавирус. Но 20 августа Грищенкова сделала ПЦР-тест, который оказался… положительным.

"Около недели назад я почувствовала очень сильную слабость, на следующий день сильно болела голова и глаза, было сильное жжение в глазах, слезотечение. Этого не было при первом заболевании COVID-19, и почти сразу исчезло обоняние. Более того, стало трудно дышать носом. Мелькнула мысль: ну неужели опять COVID-19? На вечер поднялась температура, началась ломота в теле", - говорит врач.

На сегодняшний день у женщины все еще повышенная температура, слабость, она не чувствует запаха и вкуса, болит голова и очень пекут глаза.

"Кашель в этот раз слабее, чем в прошлый, но общее состояние не лучше", - рассказала о самочувствии Алиса.

Алиса Грищенкова повторно заразилась коронавирусом (фото: facebook.com/super.alissa)

Черновицкие врачи-коллеги Грищенковой думают, что Алиса могла подцепить COVID-19 через глаза, так как постоянно носит маску и перчатки, а вот защитные очки - нет.

К сожалению, на сегодняшний день есть только один способ изучить возможные причины повторного заражения коронавирусом - это детальное исследование нуклеотидов. Но дело в том, что подобная процедура в Украине еще не разработана. Лишь недавно такой анализ впервые был проведен гонконгскими специалистами.

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