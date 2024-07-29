Вас не узнают: 9 привычек, которые помогут улучшить и продлить жизнь

Предел совершенства нет, поэтому нужно каждый день стремиться изменить свою жизнь к лучшему. Нутрициолог назвала 9 ежедневных привычек, которые уже через 2 месяца улучшат жизнь, что вас не узнают родные.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и терапевта Ольги Баровой-Абдулоевой.
По словам эксперта, жизнь не изменится, пока вы не изменены то, что делаете каждый день.
Ключ к успеху скрыт в ваших ежедневных ритуалах. К тому же полезные привычки могут продлить жизнь.
"Станьте зависимыми от этих привычек и через 2 месяца вас будет не узнать. Последняя привычка самая важная", - рассказала нутрициолог.
В частности, следует ввести в свою жизнь следующие привычки:
Регулярные физические упражнения могут помочь снизить стресс и чувство тревоги.
Важно, что даже небольшая физическая активность не имеет значения. К тому же нужно не перегружать себя упражнениями. Иначе можно чувствовать себя истощенными.
Продукты питания могут оказывать влияние не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние.
Чтобы чувствовать себя лучше, сведите к минимуму простые углеводы - продукты с высоким содержанием сахара и крахмала, потому что они могут вызвать короткий всплеск энергии, и после вы будете эмоционально чувствовать себя хуже.
Лучше употреблять сложные углеводы, такие как овощи, бобы и цельнозерновые - они расщепляются постепенно и не вызывают внезапных приливов энергии.
Поэтому вам следует отдавать предпочтение пище, которая будет положительно влиять на ваше настроение.
Можно сходить в любимый ресторан, посмотреть фильм или отправиться в путешествие, о котором всегда мечтали.
Даже если вы чрезвычайно социальны, время в одиночестве поможет вам восстановить связь с занятиями, которые действительно делают вас счастливыми.
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