Вас не узнают: 9 привычек, которые помогут улучшить и продлить жизнь

Список полезных привычек

По словам эксперта, жизнь не изменится, пока вы не изменены то, что делаете каждый день.

Ключ к успеху скрыт в ваших ежедневных ритуалах. К тому же полезные привычки могут продлить жизнь.

"Станьте зависимыми от этих привычек и через 2 месяца вас будет не узнать. Последняя привычка самая важная", - рассказала нутрициолог.

В частности, следует ввести в свою жизнь следующие привычки:

просыпайтесь рано и ложитесь спать тоже рано

откажитесь от вредных привычек

принимайте контрастный душ ежедневно

сидите в тишине по 10 минут в день - медитируйте. Проводите время в одиночестве

читайте по 15 минут в день

занимайтесь физическими упражнениями 6 дней в неделю. Ходите пешком 1 час в день

записывайте свои мысли перед сном

оптимизируйте свой рацион питательными продуктами

посвятите себя дополнительному делу

Влияние спорта и питания

Регулярные физические упражнения могут помочь снизить стресс и чувство тревоги.

Важно, что даже небольшая физическая активность не имеет значения. К тому же нужно не перегружать себя упражнениями. Иначе можно чувствовать себя истощенными.

Продукты питания могут оказывать влияние не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние.

Чтобы чувствовать себя лучше, сведите к минимуму простые углеводы - продукты с высоким содержанием сахара и крахмала, потому что они могут вызвать короткий всплеск энергии, и после вы будете эмоционально чувствовать себя хуже.

Лучше употреблять сложные углеводы, такие как овощи, бобы и цельнозерновые - они расщепляются постепенно и не вызывают внезапных приливов энергии.

Поэтому вам следует отдавать предпочтение пище, которая будет положительно влиять на ваше настроение.

Польза времени в одиночестве

Можно сходить в любимый ресторан, посмотреть фильм или отправиться в путешествие, о котором всегда мечтали.

Даже если вы чрезвычайно социальны, время в одиночестве поможет вам восстановить связь с занятиями, которые действительно делают вас счастливыми.