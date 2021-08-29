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"Повернення" товару: у Києві працівниця супермаркету займалася шахрайством на касі

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Київ, Неділя 29 серпня 2021 20:58
"Повернення" товару: у Києві працівниця супермаркету займалася шахрайством на касі Фото: у Києві викрили шахрайку-касирку в супермаркеті (depositphotos.com)
Автор: Володимир Костирін

В українських супермаркетах шахраї-продавці використовують різні схеми обману - одна з них, це "повернення" придбаного покупцями товару, при якому касири можуть забрати гроші у свої кишені. Правоохоронці розповіли про випадок такого обдурювання в одному зі столичних магазинів.

Про це 29 серпня передали в прес-службі Нацполіції Києва.

Як з'ясувалося, працівниця супермаркету в Оболонському районі неодноразово здійснювала таке "повернення" товару, а потім привласнювала гроші з каси.

Як вдалося викрити шахрайку

Зловмисницю змогли вивести на чисту воду після того, як керівник магазину під час аудиту виявив недостачу грошей, і звернувся за даним фактом до поліції.

Було розпочато кримінальне провадження та досудове розслідування. При перевірці інформації "копи" встановили, що до скоєння правопорушення причетна 38-річна касирка, яка практикувала подібний спосіб крадіжки коштів.

Всього шахрайка привласнила понад 2 тисячі гривень.

Що загрожує касирці-злодійці

За скоєне жінці тепер загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Наразі слідчі повідомили фігурантці про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК.

&quot;Повернення&quot; товару: у Києві працівниця супермаркету займалася шахрайством на касі

У Києві касирка супермаркету попалася на шахрайстві (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Раніше ми розповідали і про інші схеми розводу в українських магазинах, через які страждають тисячі покупців.

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