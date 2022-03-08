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У Вознесенську пара пенсіонерів вигнала озброєних окупантів зі свого двору (відео)

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Вознесенськ, Вівторок 08 березня 2022 14:58
У Вознесенську пара пенсіонерів вигнала озброєних окупантів зі свого двору (відео) Колаж РБК-Україна: У Вознесенську пара пенсіонерів вигнала озброєних окупантів зі свого двору
Автор: Світлана Мащенко

У Вознесенську, що у Миколаївській області, пара пенсіонерів вигнала озброєних окупантів, які вдерлися до їхньої приватної садиби.

Відповідне відео з'явилося в мережі

На кадрах видно, що четверо російських військових нахабно вдираються у двір, проте на їхньому шляху стрічаються чоловік і жінка немолодого віку.

Події, судячи з таймкоду, відбувалися ще 2 березня, однак відео потрапило в мережу нещодавно.

Між ними зав'язується словесна баталія: хоробра пара пенсіонерів вказує окупантам, куди їм іти. На що один з військових навіть стріляє у повітря, аби залякати українських пенсіонерів.

Проте такий прийом не спрацьовує: ані чоловік, ані жінка не зрушили ні на сантиметр і не пустили ворога у свій двір.

Про те, що відбувається у Миколаєві і області зараз, можна дізнатися з нашого онлайну.

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Миколаїв Миколаївська область
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