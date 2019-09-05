Можливі навіть заморозки: синоптик шокувала прогнозом погоди

Погода в Україні (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Синоптик розповіла, коли в Україні суттєво похолодає

Погода в Україні в найближчі кілька днів запанує абсолютно осіння – температура повітря почне опускатися, а більшість областей накриє дощами і грозами. Синоптик Наталка Діденко попередила, що в кількох регіонах можливі навіть заморозки.

Вона розповіла, що протягом першого місяця осені відбувається загальне зниження температури повітря та грозові зливи зі шквалами переходять у спокійні холодні дощі.

"Протягом вересня в Україні, крім Південного берега Криму, здійснюється перехід середньої добової температури повітря через +15 у бік пониження. Середня місячна температура становить +12 +19 градусів. Абсолютний максимум температури становить +30 градусів, абсолютний мінімум від 0 до -8 градусів морозу. Заморозки в повітрі найбільш вірогідні в першій декаді на півночі Лівобережжя, Чернігівській, Сумській і Харківській областях, також іноді можливі у Черкаській, Полтавській і Кіровоградській областях. В гірських районах, на решті території України заморозки виникають у другій і третій декадах вересня", - зазначила синоптик.

Карта погоди

Вона додала, що в найближчі кілька днів погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти, які принесуть із собою дощі і грози.

"Погоду на значній частині території України визначатимуть атмосферні фронти. Тому в західних, північних областях, у більшості центральних областей пройдуть періодичні дощі і можливі місцями грози", - написала Діденко.

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Вона розповіла, що температура повітря істотно опускатися поки не буде, а місцями можливо навіть підвищення до +32 градусів.

"Температура повітря в результаті опадів буде нижче. У денні години стовпчики термометрів коливатимуться в межах +20 +25 градусів. На заході України можливе короткочасне зниження до +18 +22 градусів. Однак схід і південь ще будуть належати сухій і теплій повітряній масі. У цих регіонах ще буде дуже тепло, навіть жарко, передбачається +26 +32 градуси", - розповіла синоптик.

Погода в столиці, за прогнозом Діденко, буде нестійкою і мінливої. Короткочасні дощі чергуватимуться з сонячними проясненнями, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від +24 до +27 градусів, а істотне похолодання прийде в Київ тільки у кінці наступного тижня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали сумний прогноз погоди на осінь.

А також розповідали про те, яким областям не пощастить з погодою і де очікуються грози.