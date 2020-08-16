Можливі непорозуміння і плутанина: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 17 по 23 серпня

Гороскоп на наступному тижні обіцяє більшості представників зодіакального сузір'я насичені та незвичайні дні. Комусь доведеться докласти максимум зусиль, щоб досягти своєї мети, а комусь буде достатньо тільки подумки сильно захотіти.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в період з 17 по 23 серпня і повідомили, кого чекає успіх у фінансах. Про це пише видання Ignio.

Овен

Літо подарувало вам багато позитивних емоцій, якими ви хочете поділитися з ближніми. Будьте уважні та доброзичливі з рідними, а також з колегами – істину знаєте не тільки ви. Ваша впертість і надмірна принциповість може призвести до конфліктів. У четвер керівництво прислухається до ваших ідей і з'являться дуже вигідні конструктивні пропозиції.

Телець

Ваші друзі та рідні на цьому тижні будуть брати активну участь у вашому житті, місцями дуже активну. Однак не забувайте, що остаточне рішення приймати тільки вам. У вівторок не спокушайтеся, заробити не вийде. Середа буде вдалим днем для публічних виступів. У п'ятницю можливі суперечки з керівництвом з приводу різних підходів до розв'язання термінового питання. На вихідних постарайтеся приділити увагу дітям.

Близнюки

Тиждень буде насиченим і яскравим, очікуються різні враження і події, зустрічі та знайомства. Ваша заповітна мрія може збутися, і ви отримаєте саме те, про що мріяли. Ваше почуття гумору і чарівність допоможуть досягти успіху в багатьох сферах. Постарайтеся не забувати про відпочинок, можливо пора поїхати на море. Зірки обіцяють щастя в любові.

Рак

Прикладіть максимум зусиль на роботі, начальство від вас очікує відповідального кроку. Зараз ваша кар'єра може піти вгору, тому не нехтуйте перспективами, що відкриваються. У п'ятницю ви отримаєте важливу інформацію, відповіді на давні питання, постарайтеся розумно розпорядитися цими знаннями.

Лев

Ймовірні непорозуміння і плутанина, через те, що ви можете неправильно зрозуміти ситуацію і вчинки близьких вам людей. Також може статися інформаційне перезавантаження. Будьте обережніше з новими проєктами, вони можуть відвернути вас від важливих речей. У середу переговори та зустрічі будуть успішними, розв'язуйте юридичні питання. У п'ятницю очікується висока працездатність. Вихідні проведіть у тихій і спокійній обстановці.

Діва

Робота найближчими днями буде вимагати багато зусиль, постарайтеся визначити, що потрібно робити в першу чергу, а що може почекати. Не перевантажуйте себе. Обов'язково перевірте нових партнерів і джерела інформації. Нові ідеї та контакти принесуть удачу, уникайте порожніх зустрічей. На вихідних виїжджайте за місто.

Терези

Якщо ви не побоїтеся ризикнути, то зможете змінити своє майбутнє і вплинути на нього. Подбайте про те, щоб плани були масштабними. Ви несподівано почнете помічати цікаві деталі, дрібниці, яких раніше не бачили. У четвер не будьте вперті при відстоюванні своєї точки зору, прислухайтеся до слів опонента й уникнете конфлікту. У п'ятницю доведеться прийняти рішення, а в суботу очікується короткочасна поїздка.

Скорпіон

Найвдаліший період для творчих людей, юристів і економістів. Ви зможете досягти успіху і зміцнити своє матеріальне становище. Особисте життя буде радувати, в суботу ваша допомога знадобитися рідним – і порадою, і фізична, і підтримка. Неділю присвятіть своєму відпочинку і не намагайтеся організувати його комусь іншому.

Стрілець

Проявіть активність на початку тижня, але не розкривайте свої плани до кінця і не слухайте поради оточення. Ваша власна думка може виявитися корисніше будь-якої іншої. У четвер будьте готові до домашнього скандалу, оскільки близькі хочуть тепла та уваги, а ви будете далеко. У п'ятницю можлива реалізація і втілення великих планів. Суботу варто провести на самоті.

Козоріг

Не завантажуйте весь тягар турбот на себе, звертайтеся за допомогою до друзів і близьких людей. В понеділок і вівторок не призначайте побачення або ділові зустрічі – будуть невдалі, і ви зрозумієте, що вас використовують. У четвер успіх буде залежати від уміння домовлятися і йти на компроміс. У п'ятницю з'явиться впевненість, що все вийде. Неділю присвятіть поїздкам і подорожам.

Водолій

Найближчими днями вам світить чимало зустрічей, новин і поїздок. Настрій буде піднесеним, сил буде більше, з'являться нові плани та ідеї. В особистому житті остерігайтеся обманів, але не судіть партнера надто суворо. Довіряйте своїй інтуїції в ділових і особистих питаннях, якщо не хочете опинитися в безглуздій ситуації.

Риби

У вас з'явиться унікальний шанс перетворити супротивників у союзників, діяти потрібно обережно і дипломатично. У вівторок можливі новини про вашу кар'єру. У четвер не вірте чуткам і пліткам, не робіть ніяких висновків. Ймовірно, що у вас з'явитися страх за свою репутацію, але насправді їй нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи дали гороскоп для всіх знаків Зодіаку на вересень 2020 року.