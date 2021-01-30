Біля Землі з'явиться другий "Місяць": що відомо про супутник

На орбіті нашої планети нетривалий час буде знаходитися два супутники. Другий "Місяць" Землі наблизиться до планети на наступному тижні, перш ніж полетіти в космос назавжди. Супутник під назвою 2020 SO вже був на нашій орбіті у вересні 2020 року.

Скільки другий "Місяць" пробуде біля Землі останній раз, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Science Alert.

Тимчасові супутники, подібні до цього, відомі як мінімісяці, хоча називати їх Місяцем в такому випадку трохи оманливо. У грудні 2020 року дослідники NASA дізналися, що цей об'єкт зовсім не космічний камінь, а швидше залишки ракетного прискорювача 1960-х років, що брав участь у місячних місіях American Surveyor.

Цей мінімісяць здійснив свій найближчий підхід до Землі 1 грудня, але він повертається на ще одне коло. Minimoon 2020 SO здійснить максимальне зближення із Землею у вівторок (2 лютого) приблизно на відстані 140 000 миль (220 000 кілометрів) від Землі, або 58 відсотків шляху між Землею і Місяцем.

Після цього ракета-носій піде, назавжди покинувши орбіту Землі до березня 2021 року, повідомляє EarthSky. Після цього колишній супутник стане просто ще одним об'єктом, що обертається навколо Сонця.

Нагадаємо, що раніше SpaceX успішно запустила ракету з рекордною кількістю супутників.

У грудні ракета компанії SpaceX вивела на орбіту супутник SXM-7 корпорації супутникового онлайн-мовлення в Північній Америці Sirius XM Holdings.