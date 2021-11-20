"Біля літака чекала поліція": зірка "Кварталу 95" влаштувала скандал під час перельоту

Анна разом з сім'єю відпочивала на єгипетському курорті Хургада, а по поверненню додому з молодшим, однорічним сином Микитою трапилася неприємність.

У дитини виникли проблеми з травленням, вона кричала. Разом з малюком Анна була біля аварійного виходу, де він заспокоювався. А ось бортпровідник наполягав на тому, щоб Анна сіла на своє місце

"Нікітос почав плакати і заважав звичайно ж всьому літаку. Я дуже не люблю, коли діти заважають всьому літаку, тому я пішла з ним гуляти по всьому літаку, щоб його розвеселити. Він зупинився там, де найширший аварійний вихід і почав повзати туди сюди. Я запитала у людей, чи не заважає вам мій син", - розповідає дівчина.

Пасажири відповіли, що все гаразд. Але хлопчик почав розкидати "пакетики", що знаходяться біля аварійного виходу, що викликало обурення бортпровідника.

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Співробітник авіакомпанії наполягав, щоб Анна разом з дитиною зайняла своє місце. Актриса не погодилася і обізвала бортпровідника "негарним словом".

По приземленню, Анну Саліванчук чекала поліція біля літака. У підсумку правоохоронці посміялися, коли з'ясували причину виклику. Штраф зірці не виписали, а бортпровідник навіть не вийшов, щоб пояснити, що ж сталося.

Фото: Анна Саліванчук з сином Микитою (instagram.com/salivanchuk.anna)

Для довідки:

Анна Саліванчук найбільш відома за роллю продавщиці Віри з комедійного серіалу "Одного разу під Полтавою", яку в 2014-му році презентувала Студія "Квартал 95".

Майбутня актриса народилася 17 серпня 1985 року в місті Шепетівка Хмельницької області.

Вона одружена з продюсером Олександром Божковим. Має сина Гліба, 2015 року народження, а 1 вересня 2020 року Анна вдруге стала мамою, народивши хлопчика, якого назвали Микитою.