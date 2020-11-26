Біля Чорнобиля зафіксували величезні стрибки радіації: з'явилися карти

Біля Чорнобильської зони відчуження і поза її зафіксували суттєві коливання та зростання рівня радіаційного забруднення, коли фон "стрибав" в сотні й тисячі разів.
Про це 25 листопада екоактивісти громадської організації Save Dnipro повідомили у своєму Facebook.
У публікації представлені дати, коли різко підскочили показники, а також місця таких радіаційних сплесків.
Скачки радіаційного забруднення близько Чорнобильської зони 17-25 листопада (фото: facebook.com/savednipro)
Активісти звертають увагу, що 18 листопада "відбулась історична подія для України та світу": до нового сховища СВЯП-2 вперше було перевантажено відпрацьоване ядерне паливо (ВЯП) з Чорнобильською АЕС для тривалого зберігання (до 100 років). Як повідомили на сайті Держагентства України з управління зоною відчуження, дані роботи виконані персоналом ЧАЕС при спостереженні фахівців МАГАТЕ, Держатомрегулювання України та компанії Холтек.
Спочатку в організації вирішили, що підвищення рівня радіаційного забруднення спричинене саме цим перевантаженням палива, але фахівці запевнили, що це неможливо, і призначена для поховання паливо ретельно закупорюють в контейнерах, які захищають від радіації.
"Загадковості ситуації додає ще й той факт, що радіаційний фон стрибав у сотні, а то й тисячі разів майже всіх вимірювальних постах в зоні відчуження", - йдеться в повідомленні.
На станціях моніторингу Залісся, Запілля і Черевач недалеко від ЧАЕС перевищення фіксувалися по черзі з різницею приблизно в годину 19 листопада, наче щось транспортували в зону і підвищувало радіаційний фон в цих місцях". Однак фахівці у сфері радіаційної безпеки більше схильні припускати, що із зони то вивозили (наприклад - радіаційно небезпечний метал або дерево).
"І сьогодні радіаційне забруднення не припинилося, і фіксується на інших станціях моніторингу... Якщо цифри здаються вам фантастичними (а нам вони здалися саме такими), то запрошуємо переконатися самим, і в режимі реального часу переглянути показники на нашій карті, вибравши куля "радіація"" - йдеться в публікації.
Також активісти зазначили, що згідно з даними державних постів моніторингу в зоні відчуження "прямо зараз відбуваються процеси, які, швидше за все, вкрай негативно впливають на навколишнє середовище та людей, які знаходяться в зоні впливу".
В організації закликали терміново відреагувати на ситуацію уряд і відповідні служби контролю та інспекції.
Карти стрибків радіаційного забруднення біля Чорнобильської зони з 17 до 25 листопада (фото: facebook.com/savednipro)
Раніше в Мінприроди зробили заяву про те, коли українці зможуть жити в Чорнобильській зоні.
Нагадаємо, нещодавно вчені після проведення досліджень заявили про те, що радіація в Чорнобилі виявилася небезпечнішою, ніж вважали.