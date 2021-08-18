Вожатого, який розбестив дівчинку в Бердянську, "відмазали" від покарання: "депутат постарався"

Що сталося в дитячому таборі 12 серпня

Близько 11:45 в Бердянське районне відділення поліції звернулася 33-річна мешканка Кривого Рогу, заявивши, що в одному з дитячих таборів вожатий здійснював розпусні дії щодо її 10-річної дочки.

Як виявилося, 18-річний студент одного з київських вузів підробляв у таборі вожатим. Вранці 12-го серпня він зайшов до кімнати, де спали чотири дівчинки. Порахувавши, що його дії ніхто не помітить, він зняв з 10-річної дитини спіднє, торкався її статевих органів і знімав все на телефон.

Перелякана дівчинка розповіла про все батькам, а ті вже звернулися в поліцію. Студента затримали того ж дня на вокзалі, коли він намагався покинути місто.

Фото: затриманий за підозрою в розбещенні дівчинки вожатий (ГУНП)

Якщо його провина буде доведена, хлопцеві загрожує до восьми років позбавлення волі за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх).

Але довго сидіти за ґратами йому не довелося, хлопця відпустили на поруки депутата Запорізької міськради, ім'я якого назвали в ЗМІ.

У мережі розсекретили назву табору

У поліції не вказали, в якому саме таборі стався кричущий інцидент, але в мережі вказали назву - "Райский уголок".

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З дітьми, які були в кімнаті в той момент, провели бесіду психологи і поліцейські.

На цей момент невідомо, чи був випадок з 10-річною дівчинкою одиничним. Це належить з'ясувати слідству.

Тато постраждалої дівчинки звернувся до українців

Батько дівчинки, Василь Денисюк, висловив побоювання, що справу можуть зам'яти. Чоловік працює рятувальником ДСНС у Кривому Розі, очолює караул, щодня допомагаючи людям. І він не впевнений, що вожатого, який розбещував його дитину, покарають.

"Я батько тієї самої дівчинки, про яку йде мова. Пишу, бо бачу як розвивається ця справа і чим воно може закінчитися. Зрозуміло що я вірю своїй дитині і ніяк інакше. Я був присутній на допиті у слідчого, де допитували під відео мою дочку. Від того що вона говорила, просто трусило", - пише він.

Василь Денисюк каже, що сім'я його живе небагато і він не впевнений, чи вдасться довести справу до кінця і домогтися справедливості.

"Всі прекрасно знають які у нас в країні суди і як працюють органи. Поліцію і прокуратору потрібно зацікавлювати працювати. Я можу просто не витягнути так як живемо ми в Кривому Розі", - зазначив він, додавши, що адміністрація табору "відморозилася".

Скріншот: Тато постраждалої дівчинки звернувся до українців