Вожатая "Блогер Кэмпа" доверила свою историю музею "Голоса мирных"

Она работает вожатой в детском лагере "Блогер Кэмп", организованном фондом. Там отдыхают и оздоравливаются дети, пострадавшие от войны.

"Страшнее всего было в первые дни, когда говорили, что могут быть люди — наши, украинцы — которые сдают информацию. Говорят, где мы живем, ставят какие-то метки. Трудно было доверять. Когда кто-то просил о помощи: открыть двери, дать хлеба, воды ... А ты не знал, стоят ли они с ружьем там, действительно ли нуждаются в помощи", — вспоминает Мария.

Она работает с детьми, приехавшими на отдых и оздоровление от Фонда Рината Ахметова. Вожатая рассказывает, что ребята приезжают с тяжелейшими историями. У многих из них больше нет одного члена семьи. У многих уничтожен дом.

Дети вспоминают, как они уезжали, как попадали под обстрелы. Есть детки с недостатками здоровья есть. Мария и другие сотрудники пытаются помочь им.

"С каждым ребенком мы все вспоминали, проговаривали. Я бы не хотела шевелить их воспоминания лишний раз, но им нужно выговориться. Мы с ними уединяемся вдвоем - или втроем, если кто-то с братиком и сестричкой. И они рассказывают свои истории так, как они хотят. Будто снова переживают все эти воспоминания. Затем им нужно выйти из этого состояния: мы проходимся, отвлекаем внимание. И тогда можем снова возвращаться в лагерь, в нормальную жизнь", — делится девушка.

Мария надеется, что поддержка ее команды поможет этим ребятам, которые так много пережили, пойдет им на пользу. Она называет их светлыми детьми и мечтает о том, чтобы они выросли добрыми людьми.

"Блогер Кэмп" - это отдых, оздоровление, работа с психологами, возможность овладеть навыками блогера. В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили около 5000 детей со всей страны.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.