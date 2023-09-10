Церковный праздник 10 сентября: что категорически нельзя делать и самая сильная молитва дня
10 сентября по новому календарю православные верующие чтят память святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.
История праздника
Святые Минодора, Митродора и Нимфодора - родные сестры-христианки из Вифинии, которые жили в начале VI в. в пустыне и много молились Богу. Однажды правитель Фронтон отдал приказ схватить сестер и привести к нему. Он требовал, чтобы девушки отреклись от веры, но те не согласились этого сделать, поэтому были наказаны. Всех троих сестер замучили.
Тела святых мучениц хотели сжечь на костре, но сильный дождь погасил огонь, а молния обожгла Фронтона и его слуг. Христиане забрали тела святых и похоронили с почестью.
В народе этот день называли "рябиновым". Люди на этот праздник ходили в лес собирать рябину, чтобы украсить ею дом. Предки верили, что это принесет счастье.
Приметы дня
- если веткой рябины "нарисовать" вокруг себя круг, то это избавит от плохих снов
- если поставить рябину на столе, то она принесет счастье в дом
- если рябина уродила много - осень будет сырой, а зима - суровой
- если гуси летят высоко - осень будет продолжительной
- идет дождь - ждите теплых дней в сентябре
Что нельзя делать
- пришивать пуговицы
- выносить мусор
- отправляться в дальний путь
- кардинально менять что-то в жизни
День ангела сегодня отмечают: Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.
Главная молитва дня
"Господи всемогущий и Всемилостивый, помоги, спаси и сохрани всех просящих твоей помощи и здоровья. Исцели и дай сил и мудрости принять волю Твою. Наступи на путь твоей любви, чтобы прожить все дни до встречи с тобой в доброте и помощи ближним". Аминь.
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