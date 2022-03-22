Повітряна тривога: чому не можна ігнорувати сирени і чому вона включається так часто

Як розповів очільник Львівської ОВВА Максим Козицький, у місті та області почастішали оповіщення повітряної тривоги за останні кілька днів. І небезпечні періоди затягуються часом на кілька годин.

"У Львівській області 4 рази сповіщали про повітряну тривогу. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну - це найбільша кількість оповіщень за одну добу. Двічі попереджали про небезпеку через старт ракет Іскандер з території Білорусі. Один раз попереджали про наліт стратегічної авіації РФ з боку Чорного моря. Також сирени попереджали про загрозу ракетної атаки", - написав глава ОВА.

Варто відзначити, що 22 березня ситуація повторилася і вже втретє жителі міста та області чули оповіщення повітряної тривоги. Козицький закликає не ігнорувати попередження про небезпеку.

"Вдячний ЗСУ, які бережуть нас на всіх фронтах і закликаю жителів області бути уважними до сигналів тривоги. Якщо чутно сирену, значить є небезпека. Не гуляйте на вулицях, не грайте з дітьми на майданчиках – біжіть в укриття або хоча б в саме захищене місце в будинку. Наша армія робить все можливе і неможливе, але і від нас залежить", - підкреслив Козицький.

Чому і коли включається повітряна тривога

Спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Гнат розповів в інтерв'ю для "Української правди", чому і в яких випадках включається оповіщення повітряної тривоги.

Він пояснив, що за виявлення потенційної повітряної тривоги в Україні відповідають радіолокаційні підрозділи Повітряних сил ЗСУ. Вони фіксують всі повітряні цілі як в Україні, так і за її межами.

До речі, саме тому ворожі військові намагаються вивести з ладу радіолокаційні підрозділи. Перші ракетні удари 24 лютого вони взяли на себе.

"Вони їх фактично знищили. Звичайно, ми їх відновили, але тепер ми частково бачимо їх цілі, а частково ні. Також ми користуємося інформацією з інших джерел", - розповів Гнат.

Чому включається тривога

Він додав, що швидкість проходження оповіщення дуже швидкий. Надходить один дзвінок по спецзв'язку і після цього сирену включає в регіонах місцева влада.

Сигнал тривоги говорить про те, що на певний регіон насувається ворожа авіація, яка може скинути бомби або ракети, або ж ракета вже випущена.

Скільки часу на те, щоб піти в укриття

Якщо ракета летить з акваторії Чорного моря на Київ зі швидкістю 800 км / на годину, то у киян є близько години, щоб піти в укриття. Якщо ракета летить з боку Білорусі, а це близько 300 км від столиці – то часу набагато менше, до 20 хвилин. За умови, що ракета долітає і її не збиває по дорозі українське ППО.

Як визначають міста, в яких включити оповіщення

Повітряні сили фіксують маршрут прямування ракети і її приблизний курс з точки А в точку Б.і припускають, що в процесі вона може змінити свій курс правіше, лівіше або взагалі зникнути з радарів.

Як приклад фахівець розповів про ракету, яка летіла на Вінницю. Вона йшла по Дністру, а в Могилів-Подільському різко повернула вправо, на саму Вінницю.

Якщо ракета летить з акваторії Чорного моря на Вінницю, то спочатку тривога включається в Одесі, за нею в Миколаєві, потім Умань, Тульчин, Немирів, а потім і Вінниця. А за нею може бути Житомир і Луцьк.

"У всіх містах, а також праворуч і ліворуч від них включається тривога - оскільки невідомо, куди ця мета впаде. Пролетіла Одесу - там вимикають, летить далі. І так поетапно ця система оповіщення діє по всій території країни, щоб люди встигли сховатися в укриття", - пояснив Гнат.

Сирену включає черговий центру управління, який знаходиться на місці цілодобово.

Які цілі бачать повітряні сили

Фахівець зазначив, що не всі повітряні загрози видно. Якщо по місту був приліт, а сирена не включалася, значить НД не побачили літак або ракети. Виявити всі загрози неможливо. Але більшу частину НД бачать, хоча росіяни намагаються максимально приховати рух своїх об'єктів.

"Наприклад, вони з Криму, з кораблів у Чорному морі, запустили калібри, які летіли в русло Дністра. А Дністер - це найнижчий рівень над землею. Антени стоять високо, нижче антени, припустимо, не видно", - сказав фахівець.

Тривога включається завжди, навіть при виявленні невеликих літальних об'єктів.

Сирена може включатися після прильоту

На жаль, так буває, якщо ВС не виявили загрозу, яка вже впала. Але попереджають про те, що ймовірний приліт ще однієї.

Чому не всі цілі видно

Ракети - дуже малопомітні цілі й вони запрограмовані на свій курс. Літаки побачити простіше - їх бачать супутники та інші механізми. А ось відрив ракети від літака побачити практично неможливо. А ворог може випускати їх десяток і більше.

Крім того, людина може побачити ракету, бо вона летить дуже низько та огинає рельєф місцевості. Це дозволяє їй залишатися непомітною для ВС і не збитої ППО.

Різниця між повітряною тривогою і ракетним ударом

Оповіщення "повітряна тривога" - це летить ворожий літак. "Ракетний удар" - летить ракета.

Але варто пам'ятати про те, що крилата ракета може вилетіти з літака. Тому, йти в укриття потрібно обов'язково завжди. І по можливості - піти якнайдалі від будь-якого військового об'єкта, який може стати ціллю.

Важливо! В Україні немає жодних навчальних тривог під час війни. Всі сирени попереджають про небезпеку.

Оповіщення повітряної тривоги

Зараз оповіщення включаються у всіх Telegram-каналах і на Viber. Вони дублюють сигнал сирени, який люди чують на вулиці.

Всі телефони інформують про небезпеку завдяки вбудованій системі.

Дуже корисно додаток, яке повідомляє про початок і закінчення повітряної тривоги та включається навіть при вимкненому звуці телефону.

Завантажити його можна ось тут. для Android.

App Store - ось тут.