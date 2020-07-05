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ВООЗ припинила випробування препаратів від COVID-19: все одно не допоможуть

STYLERЖиття    05.07.2020 - 08:30
ВООЗ припинила випробування препаратів від COVID-19: все одно не допоможуть
Коронавірус 2020 (фото: РБК-Україна)

Деякі препарати від коронавірусУ виявилися недієвими

Всесвітня організація охорони здоров'я припинила випробування препаратів від коронавірусу, який зі стрімкою швидкістю поширюється зараз по світу. Про це повідомляється в заяві, опублікованій на сайті організації.

ВООЗ зупинила випробування гідроксіхлорохіну та лопінавіру/ритонавіру на госпіталізованих пацієнтах з коронавірусом. Рішення було прийнято за рекомендацією міжнародного керівного комітету так званого випробування солідарності, спрямованого на розробку препарату від коронавірусу.

В його рамках було проведено порівняння впливу на смертність від викликаного вірусом захворювання двох даних препаратів та стандартів надання медичної допомоги.

"Попередні результати випробувань показали, що гідроксихлорохін та лопінавір/ритонавір не викликають або практично не викликають зниження смертності серед госпіталізованих пацієнтів з COVID-19", - йдеться в заяві ВООЗ.

До речі, при захворюванні варто більш уважно поставитися до свого здоров'я. Пийте більше рідини і не перевантажуйте організм фізично. Більше відпочивайте і не забувайте дезінфікувати поверхні, до яких торкаєтеся.

Дотримуйтеся здорового способу життя та намагайтеся не виходити на вулицю без потреби. Подбайте про правильне харчування та розпорядку дня. Правильний режим сну і рухова активність допоможуть швидше прийти в норму.

Нагадаємо, що експерт розповів про економіку України після карантину.

Ми писали, чому коронавірус не можна лікувати антибіотиками.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України ВООЗ
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