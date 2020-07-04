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Чому коронавірус не можна лікувати антибіотиками: відповідь експертів

STYLERЖиття    04.07.2020 - 10:20
Чому коронавірус не можна лікувати антибіотиками: відповідь експертів
Коронавірус 2020 - чим не можна лікувати (колаж: РБК-Україна)

При лікуванні COVID-19 роблять грубу помилку

Коронавірус 2020 деякі досі намагаються лікувати антибіотиками. Однак подібні дії є безглуздими, адже COVID-19 відрізняється від бактеріальних інфекцій. Про це у соціальній мережі Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

По мережі активно поширюється міф, нібито коронавірусна хвороба виникає через бактеріальне зараження. Проте опубліковані наукові дослідження підтверджують, що COVID-19 розвивається внаслідок інфікування вірусом SARS-COV-2, який вражає дихальну систему і не повинен лікуватися антибіотиками.

Є рідкісні випадки, коли у деяких хворих відбувається ускладнення і розвивається бактеріальна інфекція. Тільки в такому разі для лікування використовують антибіотики, проте в цілому коронавірус ними не вилікувати.

Якщо ви відчуваєте, що захворіли - відпочивайте, пийте багато рідини і добре харчуйтеся. Залишайтеся в окремій від інших членів сім'ї кімнаті, а поверхні, до яких ви часто торкаєтеся, не забувайте регулярно мити і дезінфікувати.

Перебуваючи вдома, дотримуйтеся здорового способу життя. Також рекомендується правильно харчуватися, дотримуватися розпорядку дня, режима сну і зберігати рухову активність.

Нагадаємо, що у ВОЗ назвали спекуляцією розмови про другу хвилю COVID-19.

Ми писали, що львівський лікар назвав причину зростання захворюваності коронавірусом.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Коронавірус
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