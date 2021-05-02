ВООЗ: у бідних країнах майже не проводиться вакцинація, все забрали багаті

За його словами, вакцинний націоналізм є головною перешкодою для перемоги над пандемією.

"Сьогодні в світі вже ввели більше мільярда доз вакцин, але 82% з них були зроблені в країнах з високим і вище середнього рівнями доходів, і лише 0,3% ввели в країнах з низьким рівнем доходів", - заявив Гебреїсус.

Також він зазначив, що нерівний доступ до вакцин від COVID-19 є однією з головних проблем пандемії. Але засоби профілактики, лікування та реабілітації часто недоступні тим, хто найбільше потребує цього.

Світова економіка може втрачати до 9,2 трлн доларів через нерівномірний розподіл вакцин між країнами. Майже половина, близько 4,5 трлн доларів, припадає саме на розвинені країни.

Додамо, що у світі на сьогоднішній день, згідно з даними ВООЗ, зробили 1,09 млрд доз вакцин. Повністю вакциновані (отримали кілька щеплень) 255 млн осіб.

Країни, де вакцинувалося найбільше людей: