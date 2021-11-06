"Виховання" битою і перелом ключиці: під Харковом забрали вісьмох дітей з прийомної родини

На місце проживання постраждалої дівчинки прибули керівники та співробітники сектору ювенальної превенції райуправління поліції №3, слідчо-оперативна група. Виявилося, що дитина живе в будинку сімейного типу в селищі Слатіно, в якому проживає подружжя, а також вісім дітей.

"Копи" опитали сімейну пару з приводу інциденту. За словами батька, дівчинка отримала такі травми через падіння зі сходів.

"Вихованців дитячого будинку сімейного типу тимчасово помістили в дитячу лікарню", - йдеться в повідомленні.

За фактом інциденту слідчі порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

У поліції додали, що триває досудове розслідування і встановлюються всі деталі події.

У Telegram-каналі "Харків 1654" разом з тим наводиться розповідь волонтера, який уточнює інші деталі НП. Повідомляється, що в цій прийомній сім'ї "батьки" знущаються з дітей і "виховують" їх битою за такі "провини", як відкривання холодильника, щоб взяти їжу - мовляв, глава сімейства вважає це крадіжкою та б'є.

Дітей сімейна пара бере в інтернатах і живе на допомогу, що виплачується державою на малюків.

Також вказується, що кілька днів тому ця 7-річна дівчинка порвала книгу, за що чоловік зламав їй ключицю.

У соцмережі опубліковано фото і показані травми дитини. Кадри можна подивитися за цим посиланням.

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