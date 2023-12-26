Вши у ребенка: как быстро от них избавиться и какие препараты могут помочь
Педикулез - это заболевание людей, характеризующееся появлением и паразитированием вшей на коже и волосах человека. Укусы этих насекомых влекут зуд и дискомфорт. Чаще всего педикулез развивается у детей.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост дерматолога Виктории Ахтарнии в Instagram рассказывает, как вовремя выявить педикулез и что с ним делать.
Каким бывает педикулез
Вши могут жить в разных условиях, в зависимости от чего различают несколько типов педикулеза:
- головной педикулез - вошь паразитирует на волосистой части головы
- платяной педикулез - вошь живет в одежде человека и на постельном белье, переходит на кожу на теле, чтобы питаться
- лобковый педикулез появляется на коже и волосах в области лобка, реже - на волосистой части груди, ресницах и бровях
Как обнаружить педикулез у ребенка
Для того чтобы выявить вшей у ребенка, достаточно тщательно осмотреть волосяную часть головы. Лучше всего это делать с мокрыми волосами при хорошем свете.
Просто расчесывайте волосы расческой с большим количеством зубцов.
Если вы увидите у ребенка вши, лучше воздержитесь от посещения детских площадок, школ, садиков или других общественных мест.
Также следует обратиться к педиатру, чтобы он определил целесообразность лечения. Педикулез лечат только в случае наличия гнид и живых вшей или нимф. В случае с гнидами можно обойтись влажным лечением.
Первые признаки болезни обычно проявляются на седьмой-восьмой день после заражения. Заражение происходит от человека к человеку.
Расчески для вычесывания гнид из волос (фото: instagram.com/dr_akhtarniia)
Симптомы педикулеза
- Зуд в местах укусов. Он может начаться даже через 2-4 недели после заражения.
- Нервность и раздражительность.
- Нарушение сна.
- Красные пятна от расчесывания на коже.
- Наличие гнид в волосах.
Как лечить педикулез
Для борьбы с вшами применяют лекарственные и косметические средства на основе малатиона, линдана, перметрина, карбарила.
Самые распространенные варианты:
- "пара плюс" – комбинация малатиона и перметрина в форме аэрозоля для наружного применения
- средства на основе бензилобензоната - кремы, мази, эмульсии для наружного применения
- солантра, противопаразитарный препарат
После нанесения выбранного средства на волосы на голову нужно надеть полиэтиленовую шапочку, а сверху обернуть полотенцем.
Одновременно с лечением следует проводить процедуру вычесывания по меньшей мере каждые 3-4 дня. Лучше всего это работает в комплексе с противопедикулезными средствами.
Если у вашего ребенка есть противопоказания к применению средств с инсектицидами, их можно заменить препаратами на основе эфирных масел. Врач приводит примеры таких средств:
Средства против педикулеза на основе эфирных масел (фото: instagram.com/dr_akhtarniia)
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