Воші в дитини: як їх швидко позбутися та які препарати можуть допомогти
Педикульоз - це захворювання людей, яке характеризується появою й паразитуванням вошей на шкірі та волоссі людини. Укуси цих комах спричиняють свербіж і дискомфорт. Найчастіше педикульоз розвивається в дітей.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дерматолога Вікторії Ахтарнії в Instagram розповідає, як вчасно виявити педикульоз і що з ним робити.
Яким буває педикульоз
Воші можуть жити в різних умовах, залежно від чого розрізняють кілька типів педикульозу:
- головний педикульоз - воша паразитує на волосистій частині голови
- платтяний педикульоз - воша живе в одязі людини та на постільній білизні, переходить на шкіру на тілі, щоб харчуватися
- лобковий педикульоз з'являється на шкірі та волоссі в ділянці лобка, рідше - на волосистій частині грудей, віях і бровах
Як виявити педикульоз у дитини
Для того, аби виявити вошей у дитини, достатньо ретельно оглянути волосяну частину голови. Найкраще це робити з мокрим волоссям при хорошому світлі.
Просто розчісуйте волосся гребінцем з великою кількістю зубців.
Якщо ви побачите в дитини воші, краще утримайтеся від відвідування дитячих майданчиків, шкіл, садочків чи інших громадських місць.
Також варто звернутися до педіатра, щоб він визначив доцільність лікування. Педикульоз лікують лише у випадку наявності гнид і живих вошей чи німф. У випадку з гнидами можна обійтись вологим лікуванням.
Перші ознаки хвороби зазвичай проявляються на сьомий-восьмий день після зараження. Зараження відбувається від людини до людини.
Гребінці для вичісування гнид з волосся (фото: instagram.com/dr_akhtarniia)
Симптоми педикульозу
- Свербіж в місцях укусів. Він може початися навіть за 2-4 тижні після зараження.
- Знервованість і дратівливість.
- Порушення сну.
- Червоні плями від розчісування на шкірі.
- Наявність гнид у волоссі.
Як лікувати педикульоз
Для боротьби з вошами застосовують лікарські та косметичні засоби на основі малатіону, ліндану, перметрину, карбарилу.
Найпоширеніші варіанти:
- "пара плюс" - комбінація малатіону та перметрину у формі аерозолю для зовнішнього застосування
- засоби на основі бензилобензонату - креми, мазі, емульсії для зовнішнього застосування
- солантра, протипаразитарний препарат
Після нанесення обраного засобу на волосся на голову потрібно надягти поліетиленову шапочку, а зверху обгорнути рушником.
Водночас із лікуванням потрібно проводити процедуру вичісування щонайменше кожних 3-4 дні. Найкраще це працює в комплексі з протипедикульозними засобами.
Якщо у вашої дитини є протипоказання до застосування засобів з інсектицидами, їх можна замінити на препарати на основі ефірних олій. Лікар наводить приклади таких засобів:
Засоби проти педикульозу на основі ефірних олій (фото: instagram.com/dr_akhtarniia)
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