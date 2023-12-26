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Воші в дитини: як їх швидко позбутися та які препарати можуть допомогти

Україна, Вівторок 26 грудня 2023 13:48
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Воші в дитини: як їх швидко позбутися та які препарати можуть допомогти Що робити з вошами в дитини (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Вікторія Ахтарнія

Педикульоз - це захворювання людей, яке характеризується появою й паразитуванням вошей на шкірі та волоссі людини. Укуси цих комах спричиняють свербіж і дискомфорт. Найчастіше педикульоз розвивається в дітей.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дерматолога Вікторії Ахтарнії в Instagram розповідає, як вчасно виявити педикульоз і що з ним робити.

Яким буває педикульоз

Воші можуть жити в різних умовах, залежно від чого розрізняють кілька типів педикульозу:

  • головний педикульоз - воша паразитує на волосистій частині голови
  • платтяний педикульоз - воша живе в одязі людини та на постільній білизні, переходить на шкіру на тілі, щоб харчуватися
  • лобковий педикульоз з'являється на шкірі та волоссі в ділянці лобка, рідше - на волосистій частині грудей, віях і бровах

Як виявити педикульоз у дитини

Для того, аби виявити вошей у дитини, достатньо ретельно оглянути волосяну частину голови. Найкраще це робити з мокрим волоссям при хорошому світлі.

Просто розчісуйте волосся гребінцем з великою кількістю зубців.

Якщо ви побачите в дитини воші, краще утримайтеся від відвідування дитячих майданчиків, шкіл, садочків чи інших громадських місць.

Також варто звернутися до педіатра, щоб він визначив доцільність лікування. Педикульоз лікують лише у випадку наявності гнид і живих вошей чи німф. У випадку з гнидами можна обійтись вологим лікуванням.

Перші ознаки хвороби зазвичай проявляються на сьомий-восьмий день після зараження. Зараження відбувається від людини до людини.

Воші в дитини: як їх швидко позбутися та які препарати можуть допомогти

Гребінці для вичісування гнид з волосся (фото: instagram.com/dr_akhtarniia)

Симптоми педикульозу

  • Свербіж в місцях укусів. Він може початися навіть за 2-4 тижні після зараження.
  • Знервованість і дратівливість.
  • Порушення сну.
  • Червоні плями від розчісування на шкірі.
  • Наявність гнид у волоссі.

Як лікувати педикульоз

Для боротьби з вошами застосовують лікарські та косметичні засоби на основі малатіону, ліндану, перметрину, карбарилу.

Найпоширеніші варіанти:

  • "пара плюс" - комбінація малатіону та перметрину у формі аерозолю для зовнішнього застосування
  • засоби на основі бензилобензонату - креми, мазі, емульсії для зовнішнього застосування
  • солантра, протипаразитарний препарат

Після нанесення обраного засобу на волосся на голову потрібно надягти поліетиленову шапочку, а зверху обгорнути рушником.

Водночас із лікуванням потрібно проводити процедуру вичісування щонайменше кожних 3-4 дні. Найкраще це працює в комплексі з протипедикульозними засобами.

Якщо у вашої дитини є протипоказання до застосування засобів з інсектицидами, їх можна замінити на препарати на основі ефірних олій. Лікар наводить приклади таких засобів:

Воші в дитини: як їх швидко позбутися та які препарати можуть допомогти

Засоби проти педикульозу на основі ефірних олій (фото: instagram.com/dr_akhtarniia)

Раніше ми розповідали, як правильно мити гребінці для волосся, щоб воно сяяло щодня.

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