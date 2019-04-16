Вісім місяців живе у лікарні: у Львові розшукують родичів пацієнта

У Львові, у міській лікарні швидкої допомоги, вже вісім місяців розшукують родичів пацієнта, який переніс інсульт. Про це пише LMN.

Чоловіка знайшли в серпні 2018 року біля Приміського вокзалу у Львові. У нього була ампутована гомілка на лівій нозі і паралізована права рука. По зовнішньому вигляду було несхоже, що він бездомний. Однак він переніс інсульт, після якого втратив пам'ять, не може розмовляти і писати. Коли його у важкому стані доставили в лікарню, документів при ньому не виявилося. Всі спроби розшукати родичів пацієнта успіхами не увінчалися.

Як розповів завідуючий терапевтичного відділення Михайло Чикеречко, пацієнт перебуває в лікарні. Він акуратно їсть, голиться, миється, стежить за собою. Правда за допомогою медперсоналу. Читає газети. Вигнати на вулицю з лікарні його не можуть. Визначити в Центр бездомних – теж, його відмовляються приймати без документів. А на кого їх виписати – не відомо.

Лікарі просять допомогти знайти родичів пацієнта

Сусід по палаті намагався допомогти і почав зачитувати йому назви міст на карті України. По жестах медперсонал визначив, що він може бути з Жмеринки Вінницької області. Таким же шляхом встановили, що можливо його звуть Микола Мельник.

"Через поліцію дізналися, що чоловік не знаходиться в розшуку. Іноді навіть думаю – може його просто викинули. За його реакцію припускаємо, що у нього є родичі в селі. В якому? Хто вони? Через волонтерів з'ясували, що в Жмеринському районі є чотири жителя з ім'ям Микола Мельник. З'ясували адреси і назвали їх нашому пацієнту – на все він заперечно хитав головою. Будемо писати офіційний лист в обласну поліцію. Хай там шукають", - розповів Чикеречко.

Завідувач терапевтичного відділення просить відгукнутися родичів або знайомих цієї людини. Будь-яку інформацію можна повідомити за номерами: (032) 258 -71-31, (096) 370 -25 -75 Михайло Чикеречко.

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