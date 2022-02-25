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У Ворзелі Київської області "Градами" обстріляли дитячий будинок

Автор: Анна Шиканова

Під час нападу російськими військовослужбовцями на місто Ворзель Київської області, уламки потрапили в дитячий будинок.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова на сторінці в Facebook.

"Під час ведення бойових дій військовослужбовцями Російської Федерації допущено потрапляння уламків від, ймовірно, систем залпового вогню "Град" в одній з приміщень дитячого будинку в місті Ворзель Київської області, в якому перебувало 50 дітей", - повідомила генеральний прокурор.

Вона додала, що в результаті зазначених протиправних дій постраждалі відсутні, оскільки на момент попадання осколка діти та персонал дитячого будинку знаходилися в інших приміщеннях.

"На цей момент дітей з дитячого будинку не евакуювали, на території дитячого будинку бомбосховища або підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації", - повідомила Ірина Венедиктова.

Голова ОДА повідомив, що дітей з дитячого будинку вже евакуювали.

Раніше, Генеральний прокурор Ірина Венедиктова повідомила, що за фактами вторгнення РФ в Україну розпочато кримінальні провадження.

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