У Ворзелі Київської області "Градами" обстріляли дитячий будинок

"Під час ведення бойових дій військовослужбовцями Російської Федерації допущено потрапляння уламків від, ймовірно, систем залпового вогню "Град" в одній з приміщень дитячого будинку в місті Ворзель Київської області, в якому перебувало 50 дітей", - повідомила генеральний прокурор.

Вона додала, що в результаті зазначених протиправних дій постраждалі відсутні, оскільки на момент попадання осколка діти та персонал дитячого будинку знаходилися в інших приміщеннях.

"На цей момент дітей з дитячого будинку не евакуювали, на території дитячого будинку бомбосховища або підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації", - повідомила Ірина Венедиктова.

Голова ОДА повідомив, що дітей з дитячого будинку вже евакуювали.