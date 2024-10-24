Яворовский пирог с картошкой и гречкой: забытый рецепт украинского сытного блюда

Что нужно для яворовского пирога

Для того чтобы приготовить яворовский пирог с картошкой и гречкой, нужны такие продукты:

вода - 250 мл

мука - 500 г

картофель - 2 кг

гречка - 180 г

сахар - 1 ст. л.

лук - 1 шт.

яйцо - 1 шт.

растительное масло - 5 ст. л.

сливочное масло - 100 г

дрожжи - 25 г

соль - 0,5 ч. л.

перец - по вкусу

Как готовить яворовский пирог

Налейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар и растительное масло. Перемешайте ингредиенты, доведите жидкость до кипения и снимите с огня для охлаждения.

Картошку нужно почистить от кожуры и отварить в другой посуде, в слегка подсоленной воде. Тем временем тщательно промойте гречку.

Лук почистьте, нарежьте на кубики и обжарьте до размягчения. Сливочное масло тоже нужно подогреть.

Готовый горячий картофель нужно быстро размять до состояния пюре. Добавьте обжаренный лук, размягченное масло и промытую гречку. Подсолите и поперчите по вкусу.

Картофель обязательно должен быть горячим, чтобы гречка запарилась. Однако крупу можно предварительно отварить.

Накройте посуду с крышкой пюре и приготовьте тесто. В посуду с растительным маслом и водой всыпьте дрожжи и перемешайте смесь. После этого добавьте яйцо.

Смешайте ингредиенты и постепенно просейте муку. Вымешайте тесто и разделите его на две одинаковые части.

Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте каждую часть на 2 пласта толщиной 1,5 см. Начинку также разделите на две части, сформуйте из каждого шар, а затем выложите на пласты теста.

Края теста необходимо соединить, полностью завернув начинку. Две небольшие формы для выпечки застелите пергаментом и выложите на них тесто с начинкой соединенными краями вниз.

Разровняйте пирог в форме и проколите тесто вилкой. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте яворовский пирог в течение 15 минут. Затем убавьте температуру до 180 градусов и выпекайте пирог еще 20-25 минут.

Спеченный пирог нужно выложить верхом вниз, накрыть пергаментом, а сверху поставить доску с тяжелой посудой на пол часа. Тогда пирог будет более плотным, что улучшит его вкус.