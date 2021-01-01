Кричущий випадок в маршрутці Борисполя "підірвав" мережу: мужиків не було, щоб набити морду?

У Борисполі спалахнув скандал через водія маршрутки (колаж РБК-Україна)

У Борисполі водій маршрутки не захотів везти ветерана війни на Донбасі і нахамив пасажирці, яка заступилася за бійця.

Про цей кричущий випадок розповіла місцева мешканка Лариса Сорока, чий пост у Facebook викликав хвилю обурення у користувачів соцмережі.

"Сьогодні я дозволю собі не бути патріотом Борисполя. Сьогодні моє терпіння закінчилося і я "прославлю" наше місто на всю країну, в усіх суспільних групах, які мені доступні. Тому що задовбали!" – емоційно почала свою розповідь жінка.

За її словами, водій маршрутки №24 на зупинці в центрі, здійснюючи поїздку в бік вокзалу, змусив вийти з салону учасника бойових дій на Донбасі з інвалідністю, шантажуючи тим, що "маршрутка не зрушиться з місця, поки він не вийде".

Номер маршрутки з водієм-хамом (фото: facebook.com/larisa.soroka.3)

"Я вступилася і тут... Далі словесний понос. Чоловік (боєць – ред.) психанув і вийшов. А я не заспокоїлася. І тепер хронологія подій. 1) Водій кричав про те, як його задовбала ця робота і пасажири, запропонував зайняти його місце. 2) Водій відмовився назвати фірму-перевізника, при цьому запропонував зателефонувати оголошення. Додзвонилася. І тут вишенька на торті. 3) Олександра Кисельова впізнала по голосу, але представилася пасажиром його маршрутки і попросила представитися йому (повинна ж я знати, де мені не дали квиток - мою страховку, наорали на мене. викинули з маршрутки мого захисника). На що я почула відповідь: "не скажу"! Жодного пільгового статусу "інвалід війни", війни, яка триває вже 6 років, один з найбільших перевізників нашого міста не знає. Він навіть зібрався уточнювати, чи зобов'язаний він учасника бойових дій війни на сході, який отримав каліцтва з наступною групою інвалідності та статусом "інвалід війни", возити безкоштовно", - написала Лариса.

Але цікаво ще ось що. Під час цього скандалу всі пасажири маршрутки мовчали.

Ця історія обурила українців. Ось що вони пишуть в мережі під постом жительки Борисполя (і це найбільш м'які коментарі):

"Задовбали робота і пасажири"... Людина не на своєму місці. Навіщо він там працює? Нехай валить!

Позорники! Треба було викликати поліцію!

А мужиків не було, щоб набити морду?

Роз'яснювальну роботу місцеві хлопці повинні провести

Гнати всіх перевізників в шию одним днем. Багато собі дозволяють, знаючи, що їм за це нічого не буде

А ви б запропонували йому поїхати туди, на передову, і дізнатися, як це інвалідом стати

Спалити маршрутку і попередити власника цього металобрухту

Набрали мразоти. Що вони на дорогах творять... Заради однієї людини на зупинці обганяють один одного, створюють аварійні ситуації! Та ще й хами рідкісні!

На днях водій цієї маршрутки виганяв мене за 1 грн за 10 коп. А з 500 грн не було здачі. А до цього була свідком, як пасажирів обзивав непристойними словами. Водій не молодий. Більше в цей маршрут не сідаю. Людина не адекватна. А скарги не діють.

Побратими з р. Бориспіль, провчіть цю тварину. Нехай знає, де його місце

Раніше ми писали, що в Україні подорожчає проїзд у маршрутках і автобусах.