Вопиющий случай в маршрутке Борисполя "взорвал" сеть: мужиков не было, чтобы набить морду?

В Борисполе вспыхнул скандал из-за водителя маршрутки (коллаж РБК-Украина)

В Борисполе водитель маршрутки не захотел везти ветерана войны на Донбассе и нахамил пассажирке, которая вступилась за бойца.

Об этом вопиющем случае рассказала местная жительница Лариса Сорока, чей пост в Facebook вызвал бурю возмущения у пользователей соцсети.

"Сегодня я позволю себе не быть патриотом Борисполя. Сегодня мое терпение закончилось и я "прославлю" наш город на всю страну, во всех общественных группах, которые мне доступны. Потому что задолбало!" – эмоционально начала свой рассказ женщина.

По ее словам, водитель маршрутки №24 на остановке в центре, совершая поездку в сторону вокзала, заставил выйти из салона участника боевых действий на Донбассе с инвалидностью, шантажируя тем, что "маршрутка не сдвинется с места, пока он не выйдет".

Номер маршрутки с водителем-хамом (фото: facebook.com/larisa.soroka.3)

"Я заступилась и тут… Далее словесный понос. Мужчина (боец – ред.) психанул и вышел. А я не успокоилась. И теперь хронология событий. 1) Водитель кричал о том, как его задолбала эта работа и пассажиры, предложил занять его место. 2) Водитель отказался назвать фирму-перевозчика, при этом предложил позвонить по телефону из объявления. Дозвонилась. И тут вишенка на торте. 3) Александра Киселева узнала по голосу, но представилась пассажиром его маршрутки и попросила представиться ему (должна же я знать, где мне не дали билет - мою страховку, наорали на меня. выкинули из маршрутки моего защитника). На что я услышала ответ: "не скажу"! Никакого льготного статуса "инвалид войны", войны, которая длится уже 6 лет, один из крупнейших перевозчиков нашего города не знает. Он даже собрался уточнять, обязан ли он участника боевых действий войны на востоке, получившего увечья с последующей группой инвалидности и статусом "инвалид войны", возить бесплатно", - написала Лариса.

Но интересно еще и вот что. Во время этого скандала все пассажиры маршрутки молчали.

Эта история возмутила украинцев. Вот что они пишут в сети под постом жительницы Борисполя (и это самые мягкие комментарии):

"Задолбала работа и пассажиры"… Человек не на своем месте. Зачем он там работает? Пусть валит!

Позорники! Надо было вызвать полицию!

А мужиков не было, чтобы набить морду?

Разьяснительную работу местные ребята должны провести

Гнать всех перевозчиков в шею одним днем. Многое себе позволяют, зная, что им за это ничего не будет

А вы бы предложили ему поехать туда, на передовую, и узнать, как это инвалидом стать

Сжечь маршрутку и предупредить владельца этого металлолома

Набрали мразоты. Что они на дорогах творят... Ради одного человека на остановке обгоняют друг друга, аварийные ситуации создают! Да еще и хамы редкие!

На днях водитель этой же маршрутки выгонял меня за 1 грн по 10 коп. А с 500 грн не было сдачи. А до этого была свидетелем, как пассажиров обзывал негативными словами. Водитель не молод. Больше в этот маршрут не сажусь. Человек не адекватный. А жалобы не действуют.

Побратимы из г. Борисполь, проучите это животное. Пусть знает, где его место

Ранее мы писали, что в Украине подорожает проезд в маршрутках и автобусах.