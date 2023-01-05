"Они стреляли в лоб". Россияне расстреляли семью, возившую хлеб в оккупированную Сумщину

Супруги Елены и Анатолия Верещаг возили хлеб жителям оккупированных районов Сумской области, а именно в деревни Боромлянской общины. На подъезде к одной из деревень вражеские военные открыли по ним огонь, выпустив 40 шаров.

Что произошло с супругами

С 24 февраля Елена и Анатолий помогали односельчанам и жителям соседних общин. Они возили хлеб, а еще торговали продуктами в собственном магазинчике, арендованном в январе. Однако оккупанты разграбили его.

По словам Елены, они покупали у них продукты за украинские деньги, а еще приказали работать до самой ночи.

"Торгуйте в темноту, вас сопровождают домой. Но, что останется в магазине, напишите, что продуктов нет, и повесьте на дверь и закрывайте магазин", - сказали им солдаты.

Елена и Анатолий так и поступили. Утром в магазине были сорваны замки, двери настежь распахнуты, а внутри - бардак.

Анатолий и Елена возили хлеб в оккупированные общины Сумщины (фото: suspilne.media)

Чтобы обеспечить население продуктами, пара ежедневно ездила в Сумы. Они предупреждали военных, что будут ездить по соседним деревням. Те сначала сопровождали их, а потом разрешили все делать самостоятельно.

Однако 15 марта на подъезде к деревне по супругам открыли огонь, хотя оккупанты были предупреждены о приезде. Позже из машины извлекли 40 пуль.

"Они стреляли в лоб и по моей правой стороне. Мужчине попало в голову. Я видела, что у него только красная пена пошла, и на щеке большая дыра была", - говорит Елена.

Муж Елены Анатолий погиб на месте трагедии (фото: suspilne.media)

Ее муж Анатолий умер, а жену транспортировали в Сумскую больницу с множественными поражениями правой и левой конечностей огнестрельными поражениями и тяжелым травматическим шоком.

Машину, на которой пара ездила, Елена отдала военным, поэтому еще не может ею пользоваться после пережитого. Анатолия похоронили сын и односельчане, пока она находилась в больнице.

Если спросить женщину, поехала бы она снова, она отвечает утвердительно. Как говорил ее муж, кто как ни мы.