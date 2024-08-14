Невидимые соседи: как избавиться от пылевых клещей в доме

Кто такие пылевые клещи и где они живут

Клещи-сапрофиты, или пылевые клещи, питаются отмершими частицами нашей кожи. Эти микроскопические существа размером 0,1-0,5 мм живут в среднем 4 месяца, причем каждая самка откладывает до 300 яиц, что влечет за собой стремительное увеличение их количества.

В нескольких граммах обычной пыли могут быть тысячи этих клещей. В наших матрасах мы создаем для них идеальные условия к существованию. Им нужны только тепло (20-25°C), умеренная влажность (60-80%) и еда.

Когда вы ложитесь спать, вы обеспечиваете им все эти условия. Интересно, что клещи не отличаются хорошими манерами, поэтому используют место, где находятся, как туалет. Следовательно, места их обитания наполнены их фекалиями, которые они производят в количестве, которое в 200 раз превышает их собственный вес.

Пылевые клещи и аллергия

Пыльные клещи не могут непосредственно нанести вред человеку, но их присутствие создает многочисленные проблемы. Экскременты пылевых клещей очень токсичны, способны вызывать сильную аллергию, особенно у людей с респираторными заболеваниями. Они также усугубляют состояние кожи, ускоряя процесс отмирания ее клеток.

Каждый раз, когда вы застилаете кровать, продукты жизнедеятельности клещей оказываются в воздухе, буквально отравляя вам жизнь.

По данным исследований, 80% пациентов с бронхиальной астмой аллергии на продукты жизнедеятельности пылевых клещей, которые иногда являются причиной возникновения болезни. Кроме того, около 25% жителей крупных городов страдают аллергией, причиной или фактором обострения которой являются эти существа.

Клещи-сапрофиты выбирают места, где меньше света и опасных воздействий внешней среды. Они проникают глубже в матрас, подушку, одеяло, а также не гнушаются ковром, любимым пледом и даже одеждой.

Как избавиться от пылевого клеща?

К сожалению, вообще от него избавиться невозможно. Но чтобы существенно сократить количество пылевых клещей, соблюдайте следующие рекомендации: