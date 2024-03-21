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"Они необычные": для чего Елена Зеленская надела разноцветные носки (фото)

Елена Зеленская (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлия Любченко

Елена Зеленская является примером сдержанного и делового стиля, который с каждым новым нарядом очаровывает и позволяет вдохновляться ее лугами. Но первая леди удивила яркими носками в своем новом образе.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-профиль супруги президента.

Елена Зеленская показала на себе особенность разных носков

Зеленская показала неожиданное фото в разных носках. Такой стиль не присущ для нее, но первая леди сделала это не просто так. Поскольку художницы, производящие эти носки, имеют синдром Дауна и РАС.

Таким образом, Елена решила поддержать женщин и написала целый пост об их работах.

"Носки, что на мне - необычные. Это работы Николь Ляпустиной, Софии Жук и Марии Гуменной - художниц, которые творят в художественной студии Оли Ставникович. Эта мастерская работает с художниками, имеющими синдром Дауна и РАС. Они, например, уже не раз приобщались к украшению традиционной елки на улице Банковой в Киеве", - рассказывает Зеленская.

Елена Зеленская в разных носках (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

В этот раз команда Зеленской и мастерская совместно поддерживают международную акцию #lots_of_socks, посвященную Всемирному дню информирования о людях с синдромом Дауна.

В рамках этого жеста люди по всему миру надевают разные носки, ведь именно таким образом они поддерживают тех, кто имеет дополнительную хромосому в 21 паре.

"Такую дополнительную хромосому имеет Николь, один из авторов носков. Но определяет девушку не она, а уникальный "пазличный" стиль, благодаря которому работы художницы узнаваемы и были представлены на аукционах в Чикаго и Варшаве", - сообщает супруга Зеленского.

"София, ее коллега, кроме искусства, занимается теннисом, каратэ и бальными танцами. Мария, третья художница, имеет очень мощный внутренний стержень - в студии Оли Ставникович она создает целые миры с помощью красок и полотна", - продолжает Елена.

На их примере Зеленская хочет напомнить, что людьми нас lделает не отсутствие или наличие ментальных нарушений, не точное количество хромосом. Людьми нас делает принятие других без предубеждений и с уважением. Все мы разные. И все мы равны. Должны быть равными в своих возможностях.

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Елена Зеленскаяздоровя