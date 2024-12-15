Они - надежные партнеры. 6 знаков Зодиака, которых не пугают отношения на расстоянии

Козерог

Когда он любит, то расстояние его не пугает. Если этот знак имеет с партнером крепкую связь, то сможет справиться со всем. Козероги - это одни из самых терпеливых и понимающих людей. Они являются людьми привычки.

Телец

Он сделает все возможное, чтобы сохранить отношения, и будет оставаться упрямым в своей любви. Поэтому даже если нужны будут поздние сообщения или очень ранние звонки, Тельцов это не будет пугать. Они переживут моменты, когда грусть будет особенно поглощать, и будут ждать момента, когда наконец удастся увидеть любимого человека.

Близнецы

Они не против иметь отношения на расстоянии при условии постоянного общения. Все, что им нужно, - это текстовые сообщения и 1-2 звонка в течение дня. Близнецы готовы придерживаться такого расписания, планировать веселые свидания с помощью видеозвонков и быть на связи независимо от того, который час.

Девы

Дева отлично владеет навыками общения на расстоянии. Она будет планировать каждую деталь и придерживаться распорядка дня. Дева знает, когда не сможет поговорить с партнером, а когда лучше написать СМС, а не звонить по телефону. Даже если разница в часовых поясах составляет 12 часов, такие пары все равно найдут время друг для друга.

Стрелец

Он не против прыгнуть в самолет, чтобы увидеть любимого человека хотя бы на мгновение. Поэтому расстояние его волнует меньше всего. Стрельцы будут скучать по вам и будут нетерпеливыми, когда не смогут связаться с вами в нужный момент. Они хотят узнавать о партнере все и будут считать дни до встречи.

Водолей

Когда этот знак влюблен, он будет делать все от себя возможное. Он не против сделать неожиданный звонок или просидеть до поздна за видеовстречей. Для Водолеев расстояние может изменить отношение к партнеру и, наоборот, еще больше улучшить их связь.