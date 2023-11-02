"Они говорили становиться на колени". Юная звезда украинских сериалов рассказала о буллинге в школе

Фрося Мельник рассказала о буллинге в школе

Не зря говорят, что иногда дети бывают очень жестокими по отношению друг к другу, особенно когда есть зависть. А в жизни маленькой актрисы действительно есть чему завидовать, ведь она уже успела побывать с величайшими актерами и ведущими на одной съемочной площадке.

Сейчас девочка готовится к премьере нового сериала "Круг заблуждения", где сыграла одну из главных ролей и в определенных моментах почувствовала, как ее героиня похожа на нее в жизни. Поскольку Фроссе пришлось сыграть сцены буллинга, что было для нее тяжело, она поделилась своим опытом.

Оказывается в определенный период к Мельник в школе цеплялась девочка постарше, которая пыталась поиздеваться над Фросей, но не получилось.

Фрося Мельник рассказала о буллинге в школе (фото: instagram.com/evfrosiniamelnik)

"В школе есть одна девочка, она немного старше меня. Однажды она меня унизила. Я пришла домой и рассказала папе, он сказал, чтобы я с ней здоровалась и была вежливой, но общение ограничила. Я так и делала", - рассказала актриса

Девочка всегда пытается следовать советам своего отца, ведь он хочет вырастить из нее сильную личность. Но на вежливости ситуация не окончилась.

"Через неделю я принесла в школу печенье, чтобы угостить одноклассников, ее тоже угостила. Она спросила дружу ли я с ней, а я сказала, что нет, это просто знак вежливости, как меня и учил папа. Девочка этого очень обиделась и ждала меня в раздевалке со своей подругой. Она взяла меня за передки и сказала подруге бить. Но я с ними справилась, потому что папа всегда меня учил защищаться, когда надо. Они говорили становиться на колени и просить прощения, но я не стала этого делать" , - рассказала детали своей жизни Фрося.

Во время съемок в сериале актрисе пришлось пережить почти похожий опыт и это далось ей не просто.

"Ее постоянно оскорбляют в школе за то, что у нее нет мамы, это очень грустно. Поэтому я взяла ситуацию из жизни и перенесла свои эмоции роль Соли, чтобы честно сыграть эту роль", - призналась Мельник.

Фрося Мельник рассказала о буллинге в школе (фото: instagram.com/evfrosiniamelnik)

За свою стойкость и умение постоять за себя, Фрося благодарна отцу, который учит ее быть смелой и защищаться, когда это нужно. А также призывает говорить о буллинге в школе и различных детских кружках для того, чтобы защитить и предупредить других детей, которые боятся рассказать своим родителям или учителям о травле.

Ведь буллинг - это очень серьезная тема, о которой должны знать как взрослые, так и дети. Следует рассказывать публично к каким плачевным последствиям иногда приводит детская агрессия.