"Они действуют": тяжелобольная Тышкевич рассказала об эффективности нового лечения

Диагноз врачи поставили совсем недавно - после многолетних обследований, анализов и неэффективного лечения, Екатерина узнала, что она страдает соматоморфной головной болью. Такая боль возникает из-за нарушения биохимии мозга вследствие родовой травмы.

От такого заболевания Тышкевич страдает уже почти 8 лет. За это время ее несколько раз обследовали, проводили анализы, но диагноз так и не поставили.

Стоит отметить, что еще недавно актриса собиралась обратиться за помощью к врачам в Европе, но ей помогли специалисты в Украине. Сейчас ей назначили комплекс лечения - медицинские препараты и физическую нагрузку. Дополнительно она посещает еще психотерапевта.

Фото: instagram.com/mrsketrin

Уже сейчас Тышкевич стала чувствовать себя намного лучше - новый метод работает, и Екатерина признается, что лечение действует. Она стала больше гулять и отдыхать, делать фотосессии.

Артистка отмечает, что таблетки, которые она сейчас принимает, помогают уменьшить ее боль. Помогает и общение с психологом.

"Пока на таблетках, но они действуют, это уже хорошо. Работаю с психологом, но очень сложно не стрессовать, находясь здесь", - отмечает Тышкевич.

Фото: instagram.com/mrsketrin

Она признается, что на зиму у нее есть планы - уехать в другую страну и немного отвлечься.

"Думаю на зиму немного себя переместить в другую страну… Так что лечение продолжается", - добавила Екатерина.