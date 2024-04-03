Они видят мир быстрее других: нейробиологи обнаружили людей с удивительными способностями

Важнейший орган чувств, который есть у людей и у большинства животных – это зрение. Он есть у птиц, насекомых, млекопитающих и ракообразных. В общем функции зрения схожи, но детальное изучение показывает поразительные отличия.

Например, в одном из исследований ученые выяснили, что скорость метаболизма и размер тела связаны с восприятием окружающего мира: мелкие животные видят мир быстрее крупных.

Способность различать движение объектов вокруг называют временным разрешением. Эту способность оценивают с помощью теста на порог слияния мерцаний (critical flicker fusion), когда в точке свет мерцает так часто, что отдельные вспышки невозможно различить. Этот тест, кстати, используют при диагностике эпилепсии или для изучения коры мозга.

Считается, что глаз не распознает мерцание с частотой, выше 50-90 герц, но есть данные, где этот показатель в несколько раз выше - до 500 герц. Нейробиологи решили узнать, отличается ли временное разрешение у людей и существуют ли индивидуальные особенности в восприятии скорости.

Они собрали группу людей от 18 до 35 лет. Участникам предложили смотреть в зрительную трубу, где на расстоянии примерно 16 сантиметров от глаз мерцал светодиод яркостью 255 люкс. Далее им предложили крутить регулятор, чтобы свет начинал мигать, и постепенно увеличивать частоту с шагом в один герц, пока мерцание не сливалось.

Второй этап измерений работал в обратную сторону: выставлялась частота 65 герцев, что выше порога, а участники постепенно уменьшали это значение, пока не заметят мерцание. На третьем этапе участники смотрели за мерцающим светом с близпороговой частотой в случайном порядке.

Один из участников, как отметили исследователи, во время второго измерения сразу предупредил, что различает мерцание света на частоте 65 герцев, - для него экспериментаторы поставили начальную планку в 80 герцев. Вся группа проходила тест днем и вечером. У мужчин порог слияния мерцаний был относительно стабильным между сессиями и увеличивался в среднем на 0,4 герца, а у женщин этот показатель вырос на 1,6 герца.

Ученые также выявили значительные индивидуальные отличия в восприятии порога слияния мерцаний. Кто-то не замечал морганий, тогда как свет мерцал с частотой 35 герцев, а кто-то, напротив, видел мерцание света на 60 герцах.

Величина вариации была примерно 21+10,6 герца. А это, по словам исследователей, можно сравнить с разбросом у близкородственных видов животных, занимающих разные экологические ниши – места обитания с разным уровнем освещенности.

На этом основании ученые предположили, что столь сильная разница в восприятии может оказывать существенное влияние, например, на зрительные функции во время занятий спортом или в соревновательных играх.

"Поскольку нам доступен только собственный субъективный опыт, мы можем наивно считать, что все остальные воспринимают мир так же как мы. Примеры типа дальтонизма показывают, что это не всегда так, но есть и множество менее известных факторов, которыми восприятие может отличаться "Это исследование характеризует одно из таких отличий - "частоту кадров" - наших зрительных систем. Некоторые люди действительно видят мир быстрее, чем другие", - подчеркнул соавтор исследования Кевин Дж. Митчелл.