Она вызывает кариес. Стоматолог назвал ошибку, которую люди совершают после завтрака

Какую ошибку совершают немало людей

Стоматолог пролил свет на то, почему не следует чистить зубы после завтрака. Хотя это может показаться идеальным моментом, учитывая, что ваши зубы будут очищены после еды, на самом деле это может принести больше вреда, чем пользы.

Хирург-стоматолог объяснил, если вы не почистите зубы перед завтраком, вы можете испортить зубы. Когда вы спите, в вашем организме уменьшается выработка слюны, а слюна защищает ваши зубы от бактерий.

"Это означает, что бактерии в вашем рту имеют свободный день и размножаются в течение ночи. Если вы едите утром перед чисткой зубов, вы также кормите эти бактерии, и они выделяют кислоту, вызывающую кариес", - сообщил он.

По словам врача, если вы чистите зубы сразу после еды, вы втираете эту кислоту в зубы, вызывая износ зубов, что приводит к чувствительности и желтому цвету зубов.

Что нужно знать о кариесе

Сначала кариес может не вызывать никаких симптомов, но если он усугубляется, это может привести к болезненным проблемам, таким как зубная боль или заметные белые/коричневые/черные пятна на зубах. Подход к лечению кариеса зависит от его тяжести.

На ранних стадиях кариеса стоматолог может порекомендовать лечение фтором, например полоскание рта или лак, чтобы помочь устранить повреждения. Если гниение прогрессировало дальше и привело к образованию полости, может потребоваться пломба.

В случаях, когда кариес проник глубже в зуб, может потребоваться процедура удаления корневого канала. Однако бывают случаи, когда зуб слишком поврежден, чтобы его сберечь, и его необходимо удалить.