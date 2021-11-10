На Волині немовлята після хрестин потрапляють до лікарні з коронавірусом: "всі на кисневій підтримці"

У Волинській обласній інфекційній лікарні знаходяться немовлята, які на хрестинах і після відвідин родичів підхопили коронавірус.

Як розповіла виконувачка обов'язків керівника Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська, в лікарні з коронавірусом лікують або перебувають з підозрою 26 дітей, повідомляють "Волинські новини".

Окрім того, з них 15 мають позитивний тест на коронавірус, а решта – з підозрою.

Зазначається, що 10 дітей, які перебувають на лікуванні, мають вік – до року, а найменшому пацієнту всього лише 8 днів.

Також у Волинській обласній дитячій лікарні є такі малюки з коронавірусною інфекцією, яким буквально декілька тижнів.



"У нас є діти, яким 14 днів, 18 днів і які перебувають в реанімації. Ми виписуємо здорову дитину після народження, приходять родичі, роблять хрестини і вони до нас їдуть вже з підхопленим ковідом, всі на кисневій підтримці є й важкі, інкубовані", – розповіла очільниця обласного медичного об’єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська.